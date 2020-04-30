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1 MAYIS 1977'DE HAYATINI KAYBEDENLER KAZANCI YOKUŞU'NDA ANILDI

1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler Taksim'de Kazancı Yokuşu'nda anıldı.

30.04.2020 13:49 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:58
1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler Taksim'de Kazancı Yokuşu'nda anıldı. DİSK, KESK, TMMOB, TBB üyeleri Kazancı yokuşuna karanfil bıraktı.
1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı öncesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TBB) üyeleri Taksim'e gelerek 1977 yılı 1 Mayıs'nda hayatını kaybedenlerin anısına Kazancı yokuşuna karanfil bıraktı. Aralarında CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da bulunduğu grup, Taksim Meydanı'na geldi. Grubun uyarılara rağmen sosyal mesafeyi korumadığı görüldü. Polis etrafı bariyerlerle çevrili Kazancı yokuşuna grup üyelerini tek tek alanın içine aldı. Saygı duruşunun ardından yokuşa karanfiller bırakıldı.
Ardından polis eşliğinde sessiz bir şekilde Şişhane Parkı'na yürüyen grup bir süre burada bir anma etkinliği düzenleyerek, 'Yaşasın 1 Mayısö sloganları attı ve parka karanfil bıraktı. 1 MAYIS 1977’DE HAYATINI KAYBEDENLER KAZANCI YOKUŞU’NDA ANILDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Kazancı Yokuşu, 1 Mayıs, Kazancı, Taksim, Güncel, Haber

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