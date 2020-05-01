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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü balkonlardan kutlandı

Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü müzik eşliğinde balkon ve pencerelerden kutladı.

01.05.2020 18:54 | Son Güncelleme: 01.05.2020 18:57
Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü müzik eşliğinde balkon ve pencerelerden kutladı.
Elazığ Belediyesi ve Hak-İş tarafından organize edilen program kapsamında, sendika üyeleri belediye etkinlik otobüsüyle mahalleleri gezdi. Otobüsten evde kalan vatandaşlara müzik yayını yapıldı.
Müziğin sesiyle evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar, şarkılara eşlik ederek kutlama programına eşlik etti.
Hak-İş İl Başkanı Kazım Cavlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle bu yılki kutlamaları meydanlarda gerçekleştiremediklerini belirtti.
Uygulanan tedbirler sayesinde salgının son bulacağına ve emekçilerin bu özel günleri meydanlarda kutlama fırsatını yeniden yakalayacağına inandığını ifade eden Cavlı, "Koronavirüs nedeniyle meydanları bu yıl dolduramadık. İnşallah bugünler geçer, bundan sonraki 1 Mayıs'ta meydanları doldururuz, hep birlikte günümüzü kutlarız." dedi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü balkonlardan kutlandı

Kaynak: AA

Etiketler: emek ve dayanışma günü, Elazığ, Güncel, Haber

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