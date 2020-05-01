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1 Mayıs kutlamalarına korona virüs kısıtlaması

Bartın'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda kalabalık bir grupla girmek isteyen tertip komitesine polis müdahale etti.

1 Mayıs kutlamalarına korona virüs kısıtlaması
01.05.2020 17:15 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:17
Bartın'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda kalabalık bir grupla girmek isteyen tertip komitesine polis müdahale etti. Müdahale sonrası alana giren 15 kişi basın açıklaması yaptı.

Bartın'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında sendikaların yer aldığı il tertip komitesi tarafından yaklaşık 50 kişilik grupla cumhuriyet meydanında basın açıklaması yapılmak istedi. İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, grupla yaptığı konuşmada, dün komite ile yaptıkları toplantıda alana 10 kişinin alınacağını hatırlatarak, bu rağmen 15 kişinin alana girebileceğini belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından 15 kişilik tertip komitesi ile birlikte CHP İl Başkanı Selim Karakaş ve Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır alana alındı. Bu sırada alana alınmayan diğer grupta uyarılara rağmen girmeye çalışınca polis ekiplerinin müdahalesi ile karşılaştı. Kısa süreli gerginliğin yaşandığı alanda, alana girmek isteyen gruplar polisler tarafından alandan uzaklaştırıldı.

Alana giren 17 kişilik grup daha sonra düzenlenen basın açıklamasının ardından alandan ayrıldı. - BARTIN

Kaynak: İHA

Etiketler: emek ve dayanışma günü, Bartın, Polis, Güncel, Haber

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