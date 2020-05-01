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1 MAYIS'TA BOŞ KALAN KADIKÖY MEYDANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, Kadıköy Meydanı boş kaldı.

01.05.2020 11:14 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:44
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, Kadıköy Meydanı boş kaldı. 1 Mayısta meydanda görevli polisler ve çalışma yapan İSKİ ekipleri havadan görüntülendi.
Koronavirüs salgınını nedeniyle 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Kadıköy de boş kaldı. Alanda İSKİ'ye ait ekipler gün boyu çalışma yaparken, polis ekipleri de geniş güvenlik önlemleri aldı. Gün boyu alanda çalışan işçiler "Acil bitirilmesi gereken işleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle trafik olmamasından da faydalanarak bitirmeye çalışıyoruz. Gün boyu burada çalışacağız. Bütün işçilerin işçi bayramı kutlu olsun" dediler. 1 MAYIS’TA BOŞ KALAN KADIKÖY MEYDANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Kadıköy Meydanı, Koronavirüs, Kadıköy, Güncel, Haber

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