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1 metre boyundaki iki kardeşin otomobil hayali gerçek oluyor

DOĞUŞTAN fiziksel engelli 1 metre boyundaki Aniş (45) ve Hülya Karkı (43) kardeşler, komşularına ve yakınlarına yük olmamak adına otomobil alabilmek için sürücü kursuna başvurdu.

28.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:561 metre boyundaki iki kardeşin otomobil hayali gerçek oluyor

DOĞUŞTAN fiziksel engelli 1 metre boyundaki Aniş (45) ve Hülya Karkı (43) kardeşler, komşularına ve yakınlarına yük olmamak adına otomobil alabilmek için sürücü kursuna başvurdu. Aniş Karkı, yazılı ve direksiyon sınavında başarılı olurken, yazılı sınavı kazanan kardeşi Hülya da 10 gün sonra yapılacak direksiyon sınavına hazırlanıyor. İki kız kardeşin hedefi, ehliyetlerini aldıktan sonra otomobil satın alıp, Türkiye turuna çıkmak.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde dünyaya gelen 1 metre boyundaki Aniş ve Hülya Kargı kardeşler, komşularına ve yakınlarına yük olmamak adına otomobil sahibi olmak için 2 yıl önce sürücü belgesi almaya karar verdi. İki kardeş yaptıkları araştırma onucu kendileri için uygun eğitim aracının 'de olduğunu öğrenerek, buraya taşındı.

Sürücü kursuna kayıt yaptıran kardeşlerden Aniş Kargı, girdiği ilk yazılı ve direksiyon sınavını kazanarak 3 ay önce ehliyet almaya hak kazandı. Yazılı sınavda başarılı olan  kardeşi Hülya da 10 gün sonra yapılacak direksiyon sınavına hazırlanıyor. Sürücü kursu sahibi Münir Borazan tarafından evinden alınan Hülya Kargı, Kocasinan ilçesi Erkilet mahallesindeki sürücü eğitim pistinde günde 1 saat direksiyon başına geçerek eğitim alıyor.

'TÜRKİYE TURUNA ÇIKMAK İSTİYORUZ'

Abla Aniş Karkı, sürücü belgesi aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Bize uygun otomobil olup olmadığını çok araştırdık. Ehliyet alabilmek için Yozgat'tan Kayseri'ye taşındık. Çalıştım ve başardım. Normal insanlar gibi bir yerden bir yere gidebilmek ve Türkiye turunu çıkmak için bu yola baş koyduk ve başardık. Otomobili alınca gideceğimiz ilk yer memleketimiz Yozgat olacak. Daha önceden hiçbir yere çıkamıyorduk. Bizim gibi engelli kardeşlerimiz evde kapalı kalmasınlar. Başarabildiklerini başarsınlar. İnşallah otomobil de alacağız" dedi.

'EN BÜYÜK YARDIMCIM ABLAM'

Hülya Karkı ise, memleketleri Çayıralan'da ulaşımın kendileri için zor olduğunu belirterek, "Kursları araştırdık ve bize uygun aracın Kayseri'de olduğu öğrenince buraya taşındık. Eğitmenlerimiz bizlere çok yardımcı oluyor. Marmara, Karadeniz buraları ablamla gezmek istiyorum. İlk başta cesaretim yoktu; ama ablam en büyük yardımcım oldu. 'Sürebilir miyim acaba' diye bir korkum vardı; ama artık sürüyorum" diye konuştu.

'AZİMLERİNE HAYRAN KALDILAR'

Sürücü kursu sahibi ve Karkı kardeşlerin eğitmenlerinden olan Münir Borazan, engelli vatandaşlar için otomobilde özel aparatların bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu aparatlarla engelli kardeşlerimize 'B Engelli' adı altında sürücü belgesi veriliyor. Hülya ve Aniş Karkı bizlere müracaat ettiklerinde kendilerinden bazı belgeler istemiştik. Bunları tamamladıktan sonra başvurularını aldık ve eğitim öğretimlerine başladılar. Engelli kardeşlerimiz de diğer sürücüler gibi 34 saat teorik ders alıyorlar. Yazılı sınava girip kazandıktan sonra 16 saat direksiyon eğitimi veriyoruz. Bundan da başarılı olanlar ehliyet almaya hak kazanıyorlar. Bu kardeşlerimiz otomobili hiç bilmiyordu. Direksiyon başına hiç oturmamışlardı. Şimdi iki kardeşimiz de araba sürebiliyor. Direksiyon sınavına giren sınav komisyonu yöneticileri kardeşlerin azimlerine hayran kaldılar" dedi.



Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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