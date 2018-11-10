10 Kasım 2018, 12:51
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1. Milletlerarası Türkiye-Özbekistan Münasebetleri Sempozyumu

1. Milletlerarası Türkiye-Özbekistan Münasebetleri Sempozyumu

Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında düzenlenen "1. Milletlerarası Türkiye-Özbekistan Münasebetleri Sempozyumu" sona erdi.

Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında düzenlenen "1. Milletlerarası Türkiye- Özbekistan Münasebetleri Sempozyumu" sona erdi.

Kastamonu Üniversitesi, Özbekistan Cumhuriyeti Milli Üniversitesi, Taşkent Maliye Enstitüsü, Özbekistan Cumhuriyeti Emir Timur Vakfı ve Özbekistan İslam Medeniyeti Merkezi tarafından Bilgehan Bilgili Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumda 79 bildiri sunuldu.

Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu Üniversitesinin Türk-İslam coğrafyasındaki üniversitelerle ilişkilerini geliştirmeyi kendisine gaye edindiğini söyledi.

Sempozyumun Türkiye-Özbekistan ilişkilerinde önemli sonuçları olacağına inandığını dile getiren Yılmaz, "Sempozyumun iki kardeş ülke arasında ilmi, içtimai, siyasi, ticari ve benzeri alanlarındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağı, bilhassa ortak tarih bilincinin oluşturulması yönünde ileriye doğru atılmış önemli bir adım olacağı ve münasebetlerimizin daha da gelişeceği kanaatini taşıyoruz." dedi.

Verimli bir sempozyum sürecinin yaşandığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Özbekistan arasında tarihi, edebi, iktisadi, sosyal ve kültürel konular ele alındı. Yüzden fazla bilim insanının katılımcı olduğu sempozyumda 79 bildiri sunuldu. Bu bildirilerin 35'i Özbekistan Cumhuriyeti'nden çeşitli üniversiteler ve kuruluşlardandı. Özbekistan dışından Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya'dan tebliğler programa alındı. Sempozyum Türkistan, Ali Şir Nevai ve Ali Kuşçu isimli salonlarda altı oturumda gerçekleştirildi. Kastamonu Üniversitesi başta olmak üzere Türkiye'deki yükseköğretim kurumları ve çeşitli kuruluşlardan da sempozyuma katılım sağlandı. En kısa zamanda bildirileri kitaplaştırmak istiyoruz."

Yılmaz, sempozyumun ikincisinin gelecek yıl Özbekistan'ın Taşkent şehrinde yapılmasının kararlaştırıldığını kaydetti. Kastamonu,Türkiye,Özbekistan
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:51