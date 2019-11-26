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1 milyar euro'luk müze soygununun görüntüleri yayınlandı

1 milyar Euro'luk müze soygununun görüntüleri yayınlandıAlmanya, (DHA)- Almanya'nın Dresden kentinde bulunan ve Avrupa'nın en eski müzelerinden biri olan Grünes Gewölbe Müzesi'nde gerçekleşen yaklaşık 1 milyar Euro değerindeki tarihi eser soygununun görüntüleri yayınlandı.

26.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:44
1 milyar Euro'luk müze soygununun görüntüleri yayınlandı
Almanya, (DHA)- Almanya'nın kentinde bulunan ve 'nın en eski müzelerinden biri olan Grünes Gewölbe Müzesi'nde gerçekleşen yaklaşık 1 milyar Euro değerindeki tarihi eser soygununun görüntüleri yayınlandı.
Alman medyasında yer alana haberlere göre, elektrik devresini yangın çıkararak etkisiz hale getiren hırsızların müzeye giriş görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızların elekriiğin kesik olduğu anlarda el feneri kullandığı, mücevherlerin bulunduğu camdan yapılmış dolabı ile kırdıkları ve üç mücevher koleksiyonunu çaldıkları görüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan soygunda hırsızların iki kişi olduğu ve hırsızlardan birinin elinde baltayla cam dolabı kırdığı görülüyor.
Müzedeki eserlerin 1723-730 yılları arasında Saksonya Elektörü Güçlü August dönemine ait olduğu belirtildi. Mücevher, altın, gümüş ve değerli taşlar ve çeşitli materyallerden yapılmış 3 bin civarındaki eser müzedeki on salonda sergileniyordu.
1 milyar euro'luk müze soygununun görüntüleri yayınlandı

Dresden, Avrupa, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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