20.06.2019 09:33
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1 milyon 312 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı

1 milyon 312 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı

ADANA'da çok sayıda kişinin kimlik bilgilerini alarak kredi kartı ve çek düzenleyip 1 milyon 312 bin liralık vurgun yapan Alaettin T. (42) yakalandı.

ADANA'da çok sayıda kişinin kimlik bilgilerini alarak kredi kartı ve çek düzenleyip 1 milyon 312 bin liralık vurgun yapan Alaettin T. (42) yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şüpheli gördükleri Alaettin T.'yı yolda durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Üzerinden başka isimle düzenlenmiş ehliyet çıkan şüpheli emniyete götürüldü. Alaettin T.'nın yapılan incelemesinde 'Karşılıksız çek kullanma, karşılıksız çek verme, resmi belgede sahtecilik, bilişim sistem dolandırıcılığı, başkasına ait kredi kartını kullanma' gibi 40 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Bu yöntemlerde 1 milyon 312 bin liralık vurgun yaptığı saptanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


- Adana
Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Sarıçam, Adana, Güncel

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