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1 milyon değerinde kaçak tütün ve malzemesi ele geçirildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından toplam piyasa değeri yaklaşık 1 milyon değerinde kaçak tütün ve ekipmanları ele geçirildi.

22.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:20 1 milyon değerinde kaçak tütün ve malzemesi ele geçirildi
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından toplam piyasa değeri yaklaşık 1 milyon değerinde kaçak tütün ve ekipmanları ele geçirildi.

KOM görevlilerince devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla yapılan çalışmalarda, sigara imalathanesi olarak kullanılmak üzere kiralanan bir ikamete operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada; 3 adet kompresörlü sigara sarma makinesi, 882 kilogram tütün, 63 bin 200 dal makaron, 10 bin 80 dal sarılmış sigara, bin 410 adet değişik markalara ait sahte tütün ambalajı, 6 bin 400 adet tekrar kullanılmak üzere sökülmüş tütün ve makaron bandrolleri ele geçirildi. Malzemelerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon değerinde olduğu öğrenildi. Yapılan operasyonda suçüstü yakalanan şüpheli 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, yakalanan suç unsurlarının incelenmesi neticesinde; menşei ve içeriği belli olmayan, kalitesiz, çürümüş, küflenmiş tütünlerin bir kısmının sahte üretilmiş markalı ambalajlara doldurularak, bir kısmının ise sarılmış sigara haline getirilerek iş yerlerinde satıldığı, bu suretle haksız kazanç elde edildiği, devletin vergi kaybına uğratıldığı ve halk sağlığının tehdit edildiği yönünde değerlendirmeler yapıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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