1 Milyon Liralık Şantaj Şüphelileri, İha'lı Operasyonla Yakalandı

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:45



10 Aralık 2018 Pazartesi 12:45

BURSA'nın Gemlik ilçesinde yaşayan iş insanı E.T.'ye isimsiz şantaj mektubu gönderip, 1 milyon lira isteyen 2 kişi polisin termal kameraya sahip İHA ile yaptığı takip sonucu istedikleri parayı almaya gelince yakalandı. Şüphelilerden birinin E.T.'nin yanında çalıştığı öğrenildi.Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Bursa 'nın Gemlik ilçesinde meydana geldi. İş insanı E.T. içinde 'Eğer gece saat 00.00'da 1 milyon lirayı benim gösterdiğim yere bırakmazsan yaptığın usulsüzlükleri ihbar ederim' yazan bir mektup aldı. Mektubun içinde aynı zamanda E.T.'nin parayı bırakması için Google haritalarda belirlenmiş bir parselin görseli de yer aldı. Görselin üzerinde işaretli bir nokta olduğunu gören iş adamı E.T., mektubu okuduktan sonra emniyete giderek, şantaj yapıldığına dair ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Gemlik İlçe Jandarma ekipleri birlikte harekete geçti.PARA DOLU ÇANTAYI ALIRKEN YAKALANDILAR Termal kameraya sahip İnsansız Hava Aaracı (İHA) ile olay bölgesini 2 saate yakın takip eden ekipler, saat 00.00 olduğunda tehdit mektubu yazan kişilerin para dolu çantayı almaya geldikleri bölgeye gitti. Şantaj şüphelisi 2 kişi çantayı alırken suçüstü yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler Y.K. ile M.Y. emniyete götürülürken, birinin iş adamı E.T.'nin yanında çalıştığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.- Bursa