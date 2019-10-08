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1 milyon TL'lik soruyu bilen Arda Ayten: Tanımadığım bir sürü akrabam çıktı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında tüm soruları bilerek 1 milyon TL kazanan Arda Ayten, verdiği son röportajda akrabalarının bir gecede mantar gibi ürediğini söyleyerek "Beni hatırladılar ama ben hiçbirini hatırlamadım" dedi.

08.10.2019 11:32

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılarak 1 milyonluk İstiklal Marşı sorusunu doğru bilen tıp öğrencisi Arda Ayten, ödülü kazandıktan sonra tanımadığı birçok akraba ve arkadaşının çıktığını anlattı.

1 MİLYONLUK SORUYU BİLDİ

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında finalde "10 kıtadan oluşan İstiklal Marşının tamamında bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer" sorusuna Vatan, Kan, Toprak, Yurt yanıt yanıtları arasından Toprak yanıtını seçerek 1 milyon lira kazanan 21 yaşındaki Arda Ayten, Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

"TANIMADIĞIM BİR SÜRÜ AKRABAM ÇIKTI"

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Arda Ayten, yarışmayı kazandıktan sonra tanımadığı birçok kişinin kendisini aradığını, sosyal medyadan ulaştığını anlattı. Arda, "Tanımadığım meğer ne çok akrabam ve arkadaşım varmış. Milyoner olduktan sonra hepsi beni hatırladı. Ama ben onların hiçbirini hatırlamadım. Milyoner olduğumu öğrenince mantar gibi bir gecede ortaya çıktılar." diyerek sitem etti.

"İSTİKLAL MARŞIMIZIN YÜREKLERİMİZE KAZINMIŞ OLMASI GEREKİR"

Yarışmadaki 1 milyon TL değerindeki soru hakkında konuşan Arda Ayten, sözlerine şöyle devam etti: "Bu ülkenin hangi şartlarda kurulduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunu en iyi anlatan da İstiklal Marşımızdır. Milli Marşımızı hepimizin ezbere okuyabilmesi gerekir diye düşünüyorum. Hele bu kişi bir üniversite öğrencisi ise. Ben de bunu yaptım. İstiklal Marşımız sadece duvarlarda çerçevelere asılmış değil yüreklerimize kazınmış olması gerekir. Aslında bu soruya anında cevap vermem gerekirdi, tek üzüntüm bu..."

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Arda Ayten, Magazin

Kaynak: Diğer

YORUMLAR(16)
EROL MEHMET YILDIZ:Osman abalı
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Arda bende senin akrabanım bağcılardan nasıl hatırlamazsın ayıp sana
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SİVASLI İBOCAN:Tebrik ederim, efendiliği aile yapısı örnek insan. . Hayatında başarılarının devamını dilerim, bilğisi araştırması, gelecekgörüşü ile kazandığı para ona virgül değerinde. . İnsanlığa katkısı ile daha değerli , başarılarının olacağından eminim. . Bilgisi ile kazancını hak etmiştir, sağlıklı günleri, özlediği makamları, böylelerinin olsun. . .
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4 1
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FFF:herkes kendi ayaklarının üzerinde dursun. kimse akraba diye varını yoğunu vermek zorunda değil. . ben şahsen akrabama piyango bile çıksa gidip bir kuruş istemem. . akrabana mı güvendin. .
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AHMET:İLALLAH etmek cümlesi günahtır. YÜCE ALLAH CC un ismini bıkma anlamında kullanmak son derece yanlıştır.
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YAMULTUCU:Bana KURGU Gibi Geliyor.
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29 5
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DURSUN:yalan halasının oğluyum yanlış anlar diye arayıp tebrik bile etmedim külliyen yalan
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REYWOMEN:abartma anında cvp vermesi gerekirmiş verdin işte
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ZİYAA:Arda baba tarafından akrabamız olurmuş ben de yeni öğrendim. . .
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TURKO:olum ben seniinnn süt kardesinimm looo
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