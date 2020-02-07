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1 milyon TL'lik vurgun yapan 24 kişi tutuklandı

Kocaeli'de vatandaşların bankalara tanımlı GSM hatlarını kopyalayarak 1 milyon TL vurgun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 kişi çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

07.02.2020 23:13 | Son Güncelleme: 07.02.2020 23:131 milyon TL'lik vurgun yapan 24 kişi tutuklandı
'de vatandaşların bankalara tanımlı GSM hatlarını kopyalayarak 1 milyon TL vurgun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 kişi çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen banka hesaplarındaki paraların boşaltıldığı yönünde şikayetler sonrasında harekete geçti. Çok sayıda vatandaştan gelen şikayetlerle ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, vatandaşların banka hesaplarındaki paraların dolandırıcılar tarafından, GSM hatlarını kopyalayarak internet bankacılığı hesaplarına erişim sağlayıp boşalttıkları tespit edildi. Olayla ilgili araştırmalarını derinleştiren ekipler, çok sayıda vatandaşın banka hesabındaki parayı boşaltan şahısların aynı çete üyeleri olduğu belirlendi.

1 milyon TL'lik vurgun yapan 24 çete üyesi tutuklandı

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bugüne kadar 1 milyon TL vurgun yaptıkları kaydedilen 24 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildikleri Gebze Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Banka, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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