07 Kasım 2018, 17:38
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1 Milyon TL Ödülle Aranan Rızgar Gever Kod Adlı Müslim Fırtına Etkisiz  Hale Getirildi (1)

1 Milyon TL Ödülle Aranan Rızgar Gever Kod Adlı Müslim Fırtına Etkisiz  Hale Getirildi (1)

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 milyon TL ödülle "yeşil kategori"de yer alan Rızgar Gever kod adlı Müslim Fırtına etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 milyon TL ödülle "yeşil  kategori"de yer  alan Rızgar Gever kod adlı Müslim Fırtına etkisiz  hale getirildi. 

İç güvenlik operasyonları kapsamında 31 Ekim -2 Kasım 2018  tarihleri  arasında Şırnak Silopi Cudi Dağı kırsalında  yapılan İHA destekli operasyonlarda 15 terörist  etkisiz  hale  getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlar  listesinde 1 milyon TL ödülle "yeşil  kategori"de yer  alan sözde Botan eski Cudi cephe  sorumlusu Rızgar Gever kod adlı Müslim Fırtına olduğunun belirlendiği açıklandı. 

ANKARA İçişleri Bakanlığı
07 Kasım 2018 Çarşamba 17:38