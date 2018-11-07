1 Milyon TL Ödülle Aranan Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İçişleri Bakanlığı
, 1 milyon TL ödülle "yeşil kategori"de aranan Rızgar Gever kod adlı terörist Müslim Fırtına'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapışan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında 31 Ekim -2 Kasım 2018 tarihleri arasında Şırnak Silopi Cudi
Dağı kırsalında yapılan İHA destekli operasyonlarda 15 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan incelemeler sonucunda, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde 1 milyon TL ödülle "yeşil kategori"de yer alan sözde Botan eski Cudi Cephe sorumlusu Rızgar Gever kod adlı Müslim Fırtına olduğu belirlendi.
(İHA)
Cudi
07 Kasım 2018 Çarşamba 18:01