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1 milyon TL ödülle aranan teröristin korona virüs testi pozitif çıktı

Muş'un Varto ilçesinde yaralı yakalanan ve 1 milyon TL ödülle aranan terörist Mahmut Okay'ın korona virüs testi pozitif çıktı.

12.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:55
1 milyon TL ödülle aranan teröristin korona virüs testi pozitif çıktı
Muş 'un Varto ilçesinde yaralı yakalanan ve 1 milyon TL ödülle aranan terörist Mahmut Okay'ın korona virüs testi pozitif çıktı.

Varto- Karlıova yolundaki jandarma kontrol noktasında 9 Nisan'da çıkan çatışmada, 1 milyon TL ödülle aranan PKK terör örgütünün sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu "Hayri Mava" kod adlı Mahmut Okay yaralı olarak ele geçirilmişti. İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, terörist Okay'a yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Karlıova, Varto, Muş, 3. Sayfa
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