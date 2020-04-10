Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

1 milyon TL ödülle aranan teröristin üzerinden çıkanlar belli oldu

Muş'un Varto ilçesinde jandarma ile silahlı çatışmaya girerek yaralı olarak yakalanan Turuncu kategoride 1 milyon TL ödülle aranan Hayri Mava kod adlı Mahmut Okay isimli teröristin üzerinden çıkanlar belli oldu.

10.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:32
1 milyon TL ödülle aranan teröristin üzerinden çıkanlar belli oldu
Muş 'un Varto ilçesinde jandarma ile silahlı çatışmaya girerek yaralı olarak yakalanan Turuncu kategoride 1 milyon TL ödülle aranan Hayri Mava kod adlı Mahmut Okay isimli teröristin üzerinden çıkanlar belli oldu.

Varto ilçesi Karlıova yolu üzerinde Jandarma Yol Kontrol Noktasında dün akşam saatlerinde şüpheli bir araç durdurulmuş, araçtakilerle çıkan çatışmada PKK terör örgütünün sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü Sorumlusu (YPS Sorumlusu), Turuncu kategoride 1 milyon TL ödülle aranan Hayri Mava kod adlı Mahmut Okay isimli terörist yaralı olarak yakalanmıştı.

Teröriste yardım ve yataklık yapan bir şahsın da sağ olarak yakalandığı araç içerisinde yapılan aramalarda; 1 kalaşnikof tüfek, 1 kalaşnikof şarjörü, 3 kalaşnikof tüfeği boş kovanı, 35 tabanca mermisi, bin 800 TL ve temel yaşam malzemesi ele geçirildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Varto, Muş, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
İstanbul’da koronatedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı Haberler
İstanbul'da koronatedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Haberler ›› 3. Sayfa ››1 milyon TL ödülle aranan teröristin üzerinden çıkanlar belli oldu - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:53: İtalyan mafyasından halka koronavirüs yardımı - Haberler 17:51: Uluslararası Uzay İstasyonu'na Virüs Taşınmaması İçin Çalışma Yapıldı - Haberler 17:51: Huawei Mate 40 Özellikleri Belli Oluyor - Haberler 17:51: Coronavirüs, Çin'deki Otomobil Satışlarını da Etkiledi! Büyük Düşüş Var - Haberler 17:51: Huawei MatePad 10.4, Kirin 810 İşlemci ile Gelecek - Haberler 17:47: Lübnan'dan sürekli olarak hava ve deniz sahasını işgal eden İsrail'e tepki: Artık sessiz kalmayacağız - Haberler 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir