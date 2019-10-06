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1 milyonluk ödülün sahibi olan Arda Ayten, paylaşımıyla ses getirdi

Yeni sezonunun açılışını Kenan İmirzalıoğlu ile yapan Kim Milyoner Olmak İster'de, 1 milyonluk ödülü kazanarak geceye damga vuran yarışmacı Arda Ayten, paylaşımıyla olay oldu.

06.10.2019 16:05

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı 19 yaşındaki yarışmacı Arda Ayten, "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerinden daha az geçer?" sorusu soruldu. Şıklarında Vatan, Kan, Toprak ve Yurt olan soruya uzun uğraşlar sonucu doğru cevap olan "Toprak"yanıtını veren Arda Ayten, 1 milyonu kazandı.

TÜRK BAYRAKLI PAYLAŞIM

Yarışma tarihinde bir ilki gerçekleştiren ve bir gecede gündeme oturan Ayten, sosyal medya paylaşımıyla da takdir topladı. Instagram'ın hikaye kısmından Türk bayraklı bir paylaşım yapan Ayten, "Atatürk gençliği görev başında. Milli şairimizin ruhu şad olsun" notunu düştü.

TAKİPÇİ SAYISINI İKİYE KATLADI

Bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Ayten, sosyal medyada en çok konuşan isim olmuştu. Öte yandan genç yarışmacının 25 binlerde olan Instagram hesabı bir gün içinde 60 bine yükseldi. Adına sahte hesaplar açılan genç yarışmacı takipçilerini de uyarmayı ihmal etmedi.

1 milyonluk ödülün sahibi olan Arda Ayten, paylaşımıyla ses getirdi

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YORUMLAR(6)
KSÜ:bu çocuğu hep 13 numara kampüs otobüsünde görürdüm :D çok belliydi kültürlü biri oluğu. helal olsun sana
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UCUBE:Elbet bununda bir açığını bulurlar yakında, görürüz TV''lerde ya da haberlerde. ;))) Hadi bakalım zaman en iyi ilaçtır, bekleyelim ve görelim.
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AYYİLDİZ:Allah yolunu bahtini acik etsin . Tüm türk gencligi senin gibi olsun. .
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ZZZX:Niye sevinmedi
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ANADOLU:Bravooo Yolun ve Bahtın Açık Olsun
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MAHO DAYI:Aferin koçum. On numara adamsın.
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