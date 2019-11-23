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1 milyonu aşkın öğretmen, öğrencilere yön veriyor

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi ve özel okullarda 2019-2020 eğitim öğretim yılında 1 milyon 126 bin 780 öğretmen ve açık öğretim dahil 17 milyon 870 bin 712 öğrenci, eğitim öğretime devam ediyor.

23.11.2019 11:02 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:021 milyonu aşkın öğretmen, öğrencilere yön veriyor
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi ve özel okullarda 2019-2020 eğitim öğretim yılında 1 milyon 126 bin 780 öğretmen ve açık öğretim dahil 17 milyon 870 bin 712 öğrenci, eğitim öğretime devam ediyor.
AA muhabirinin MEB verilerinden derlediği bilgilere göre, 2003-2019 yıllarında 651 bin 664 öğretmen ataması yapıldı.
Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında 946 bin 114, özel okullarda 180 bin 666 öğretmen olmak üzere, toplam 1 milyon 126 bin 780 öğretmen görev yapıyor. Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin 103 bin 399'u sözleşmeli statu¨de bulunuyor.
Ülke genelinde, 12 bin 851 okul öncesi, 24 bin 856 ilkokul, 19 bin 345 ortaokul ve 12 bin 662 lise olmak üzere, toplam 69 bin 714 resmi ve özel okulda, açık öğretim dahil 17 milyon 870 bin 712 öğrenci eğitim görüyor.
Öğretmen başına düşen öğrenci
İlköğretimde, 2002-2003 eğitim öğretim yılında, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 28 iken, 2018-2019 eğitim öğretim yılında bu sayı 16'ya düştü.
Ortaöğretim düzeyinde ise 2002-2003 eğitim öğretim yılında öğretmen başına 18 öğrenci düşerken, bu sayı 2018-2019 eğitim öğretim yılında 11 oldu.
Öte yandan, ilköğretimde 2002-2003 eğitim öğretim yılında derslik başına 36 öğrenci düşerken, bu sayı 2018-2019 eğitim öğretim yılında 24'e indirildi.
Ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 2002-2003 eğitim öğretim yılında 30 iken 2018-2019 eğitim öğretim yılında 20 olarak belirlendi.
Öğretmen maaşları
Bakanlık bünyesinde göreve yeni başlayan 9. derece 1. kademedeki bir öğretmenin maaşı 2002'de 470 lira iken 1 Temmuz 2019 itibarıyla 3 bin 910 liraya, aylık 60 saat karşılığı ek ders ücreti de 165 liradan 980 liraya yükseltildi. Böylece, bir öğretmenin 2002'de ek ders ücreti ile 635 lira olan maaşı, bu yıl 4 bin 890 liraya çıktı.
Öte yandan, tüm öğretmenlere, her eğitim öğretim yılı başında ödenen hazırlık ödeneği 2002'de 175 lira iken, 2019-2020 eğitim öğretim yılında 1180 liraya yükseltildi.

MEB, Güncel

Kaynak: AA

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