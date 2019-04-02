1 Nisan 2019 Haberleri

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href='/rusya-federasyonu-komunist-partisi-nden-fatih-11901623-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/01/rus-komunistlerden-fatih-mehmet-macoglu-hakkinda_11901623_83_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nden Fatih Mehmet Maçoğlu'na Tebrik!</span> </a></li><li><a href='/demet-sener-in-yeni-sevgilisi-cenk-kupeli-nin-11901608-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/01/demet-sener-sevgilisiyle-nisanli-oldugu-iddia_11901608_61_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Demet Şener'in Yeni Sevgilisi Cenk Küpeli'nin Nişanlı Olduğu İddia Edilen Alev Gezer'den Açıklama Geldi</span> </a></li><li><a href='/wolfsburg-sofiane-feghouli-icin-galatasaray-a-10-11901592-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/01/galatasaray-in-yildizina-almanya-dan-dev-teklif_11901592_84_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Wolfsburg, Sofiane Feghouli İçin 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