1 Nisan Pazartesi Okullar Tatil Olacak Mı? (Resmi Tatiller Takvimi 2019)

Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime hazırlanıyor ve sonuçlarını merakla bekliyor. Seçimlerde oy verme işlemleri okullarda yapılıyor. Daha sonrasında ise oy sayımı yapılıyor. 4 farklı oyun sayımı yapılacağı için ertesi güne kadar uzaması muhtemel olarak gözüküyor. Bu durumda ise 1 Nisan Pazartesiokullar tatil mi sorusu soruluyor. Peki 1 Nisan'da okullar tatil mi? Resmi kurumlar tatil mi? Detaylar haberimizde.

1 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Türkiye genelinde 57 milyon seçmen, 194 bin sandıkta oy kullanacak. Büyükşehir, belediye, belde ve muhtarlık için oylar verilecek. Diğer seçimlerde olduğu gibi oy verme işlemleri için okullar kullanılacak. Oy verme işlemi sona erdiği zaman 4 farklı oyun sayımı yapılacak için sayımın sona ermesi ertesi güne sarkabilir. Bu yüzden 1 Nisan Pazartesiokullar tatil olacak.

RESMİ KURUMLAR 1 NİSAN'DA TATİL Mİ?

31 Mart yerel seçim sonrasında sayım nedeniyle okullar tatil olacak. Fakat 1 Nisan Pazartesiresmi bir tatil olmadığı için kamu kuruluşları açık olacak.

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arifesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arifesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı