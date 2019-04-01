1 Nisan Pazartesi Spor Gündemi

19.30 Türk <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/polis/' title='Polis'>Polis</a> Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan Uluslararası <a class='keyword' href='/polis/' title='Polis'>Polis</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/futbol/' title='Futbol'>Futbol</a> Turnuvası'nın açılış ve kura çekimi yapılacak.<br><br>GALATASARAY<br><br>18.00 Sarı-kırmızılılar, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/evkur/' title='Evkur'>Evkur</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/yeni-malatyaspor/' title='Yeni Malatyaspor'>Yeni Malatyaspor</a> maçının hazırlıklarını tamamlayacak.<br><br>FENERBAHÇE<br><br>Sarı-lacivertlilerde <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mke-ankaragucu/' title='MKE Ankaragücü'>MKE Ankaragücü</a> maçı hazırlıkları devam edecek.<br><br>BEŞİKTAŞ<br><br>18.00 Dünü izinli geçiren Siyah-beyazlılar, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/caykur-rizespor/' title='Çaykur Rizespor'>Çaykur Rizespor</a> maçı hazırlıklarını sürdürecek.<br><br>BASKETBOL<br><br>Tahincioğlu BSL<br><br>19.00 <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/pinar-karsiyaka/' title='Pınar Karşıyaka'>Pınar Karşıyaka</a> - <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/fenerbahce/' title='Fenerbahçe'>Fenerbahçe</a> Beko<br><br>20.00 <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/galatasaray/' title='Galatasaray'>Galatasaray</a> Doğa <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/sigorta/' title='Sigorta'>Sigorta</a> - <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/darussafaka/' title='Darüşşafaka'>Darüşşafaka</a> Tekfen<br><br>20.00 <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/besiktas/' title='Beşiktaş'>Beşiktaş</a> Sompo Japan - Anadolu Efes<br><br>BUZ HOKEYİ<br><br>16.30 Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/romanya/' title='Romanya'>Romanya</a>'nın Brasov şehrinde yapılacak 2. Klasman B Grubu ilk maçında <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/hirvatistan/' title='Hırvatistan'>Hırvatistan</a> ile karşılaşacak.