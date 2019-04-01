01 Nisan 2019, 09:26
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1 Nisan Pazartesi Spor Gündemi

1 Nisan Pazartesi Spor Gündemi

19.30 Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nın açılış ve kura çekimi yapılacak.

19.30 Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nın açılış ve kura çekimi yapılacak.

GALATASARAY

18.00 Sarı-kırmızılılar, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertlilerde MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları devam edecek.

BEŞİKTAŞ

18.00 Dünü izinli geçiren Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

BASKETBOL

Tahincioğlu BSL

19.00 Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko

20.00 Galatasaray Doğa Sigorta - Darüşşafaka Tekfen

20.00 Beşiktaş Sompo Japan - Anadolu Efes

BUZ HOKEYİ

16.30 Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Romanya'nın Brasov şehrinde yapılacak 2. Klasman B Grubu ilk maçında Hırvatistan ile karşılaşacak. Galatasaray, Futbol, Polis, Spor
Kaynak: DHA



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