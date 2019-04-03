2 Nisan Reyting sonuçları: Günün Birincis Yine Değişmedi!

Reyting sonuçları açıklandı. 2 Nisan Salı günü; Star TV'de Öldürme Arzusu adlı yabancı sinema, Show TV'de Yabancı adlı yabancı sinema, Fox TV'de Kadın, TRT 1'de Halka, atv'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizileri son bölümleri yayınlandı. Kanal D'de ise Zalim İstanbul adlı yeni dizi tekrar bölümü ekrana geldi. TV8'de ise Survivor Türkiye Yunanistan yarışması ekrana geldi. Peki bunların arasında kim birinci oldu.

2 NİSAN SALI REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçlarına göre 2 Nisan Salı, Fox TV Ana Haber programı birinci oldu. Salı günü yayınlanan dizilerden Kadın 2. sırada yer alırken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 3. sırada yer aldı. İşte dünün reyting sonuçları ve programların aldıkları reyting oranları...

1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER 9.92

2 KADIN FOX 9.34

3 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 7.27

4 KADIN (OZET) FOX 5.8

5 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 4.68

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 3.56

7 ILK BULUSMA (TKR) FOX 3.4

8 MIRAC KANDILI TRT 1 3.38

9 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 2.73

10 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 2.39

REYTİNG NEDİR, NASIL ÖLÇÜLÜR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır. Yani bir televizyon programı yapıyorsanız, o programın ne kadar kaliteli olduğundan çok, ne kadar izlendiği sizin o programa devam edip edemeyeceğinizi belirler.

RTG (Rating - İzlenme Oranı): Tüm halkın yüzde kaçının o programı izlediğini gösterir.

Reyting ölçümü için öncelikle ölçümü gerçekleştirmekle görevlendirilen şirket, illerdeki sosyal yapıları inceleyerek denek olarak kullanılacak ailelerin seçimini yapıyor. Araştırmalar sonucu denek olarak belirlenen ailelerin televizyonlarına, "peoplemeter" adlı izleyici ölçüm cihazları yerleştiriliyor. Bu cihazlar, her gece belirlenen saatlerde verileri merkeze gönderiyor.

İzleyicilerin evine kurulan bu sistem, hiçbir ailede uzun süreli kalmıyor. Peoplemeter'ı kullanmaya başlayan izleyicilerin her yıl yaklaşık %20'si değişiyor. Bunun dışında, düzenli olarak televizyon izlemeyen aileler de sistemden çıkarılıyor. Ayrıca evin sosyoekonomik yapısı da değişiklik gösterdiğinde, örneğin evin çocuğu evlenip evden ayrıldığında da kurulan düzenek geri alınıyor.