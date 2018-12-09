1 Ocak 2019 'Dan İtibaren Poşetler Paralı Olacak.

-1 Ocak 2019 'dan itibaren poşetler paralı olacak... Başkan Ay, pazarda vatandaşlara bez torba dağıttı
DÜZCE - Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle birlikte plastik torbalar 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli olacak. Düzce Belediye Başkanı Dursun
Ay'da vatandaşı bez torbaya alıştırmak hem çevreye hem ekonomiye katkı olsun diye Pazar yerinde bez torba dağıttı. Naylon poşetlerde 1 Ocak itibariyle başlayacak ücret uygulamasına karşı bilgilendirme yapmak amacıyla esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Dursun Ay, plastik poşet kullanımının doğaya verdiği zarara dikkat çekti, yılbaşından itibaren bez torba kullanılmasını istedi. Başkan Ay, belediyenin diktirdiği bez torbaları hem esnaflara hem vatandaşlara dağıttı. Başkan Ay ile birlikte eşi Nursel Ay, Başkan Yardımcıları Elif Sezer Cebar ve Özgür Sağlam
da vatandaşlara bez torba dağıttı.Vatandaşlar çok güzel bir uygulama olduğunu söyleyerek Başkan Dursun Ay'a hem bez torbalar hem de kendilerini bilgilendirdiği için teşekkür ettiler.Başkan Dursun Ay, bez poşet veriyoruz. Bunlar tek kullanımlık değil sürekli kullanılacak. Yılbaşından itibaren biliyorsunuz naylon poşetler paralı olacak. O yüzden biz erken davranarak vatandaşlarımıza bez poşet dağıtıyoruz. Hem çevreye faydalı olacağız hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacağız" diye konuştu.Vatandaşlarda uygulamadan memnun oldu.
09 Aralık 2018 Pazar 11:43