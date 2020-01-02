1 Ocak 2020 Haberleri

Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı Altın üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı Aleyna Tilki, kırmızı kıyafetiyle Instagram'ı salladı! Takipçileri mesaj yağmuruna tuttu Çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor Kabataş-Bağcılar tramvay hattının ketener teli zarar gördü, seferler aksadı Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı İstanbul'da kısa süreli kar ve dolu yağışı sürprizi Bir saat arayla birbiriyle çelişen tweetler atan Aylin Aslım, sosyal medyada alay konusu oldu Başakşehir, eski Galatasaraylı Bruma ile görüşüyor Irak ordusu: Tüm protestocular ABD Büyükelçiliği önünden çekildi Zidane istedi, Real Madrid harekete geçti! Sadio Mane için transfer görüşmeleri başladı Marcelo Saracchi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu Hadise, konserinde giydiği elbiseyle nefes kesti Kartal'da denize atlayan kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı! Kim Jong-un, casus uçakların gölgesinde dünyaya seslendi: Yeni silahlarımıza şahitlik edeceksiniz Iğdır'da bir erkek, eşini öldürüp intihara kalkıştı Son dakika: Bakan Dönmez: Kapanan santrallerin üretim gücünü karşılayacak rezerv kapasitemiz mevcut Sürpriz aşk ortaya çıktı! Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal yeni yıla Paris'te girdi Sevgilisiyle kaçan kızlarını eve götürmek isteyen aile karakolluk oldu İstifa sinyali veren Ersun Yanal'ın basın toplantısının tarihi netleşti Brezilyalı ünlü şarkıcı Juliano Cesar, sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Ahmet Davutoğlu TikTok'a üye oldu: Gençlik nerede, biz oradayız Büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini satan bayi sahibi konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye doğum günü tebriği Karsan, İnan Kıraç'ın yerli otomobilden çekildiği iddialarına yanıt verdi Robin van Persie'den yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı! Kan donduran cinayet! Eşi için tartıştığı amcasının boğazını kesip, gözlerini oydu Erdoğan'ın veto kararı sonrası 6 termik santral mühürlendi Mine Tugay, 'En tatlı 2019 hatırası' notuyla paylaştı! Takipçilerinden tam not aldı Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu Ankara'da ekmeğe bir yılda ikinci zam geldi Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, haftalık 2 milyon lira kazanıyor! Yeni sisteme geçildi! Egzoz muayenesi yaptırmayan araçlar otomatik olarak belirlenecek Gökyüzündeki görsel şölen vatandaşları şaşkına çevirdi Nihal Olçok'tan Bülent Arınç'a: Şahsi meseleniz için ne antetli kağıdı ne de konumunuzu kullanamazsınız İngiliz muhabirden Türk kahvaltısına övgü dolu sözler: Dünyanın en iyisi Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 15 kişi yaralandı Son yağışlar İstanbul'da barajları yüzde 4 doldurdu Şenol Güneş'ten yabancı sınırı açıklaması: Borçların büyük sebebi yabancı futbolcular