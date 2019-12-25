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1 Ocak'a sayılı gün kala şirketler e-Dönüşüm sürecine dahil olarak e-Fatura'ya geçiyor

Turkcell'in yenilikçi iş uygulaması e-Şirket, kurumların e-Dönüşüm süreçlerine katkı sağlarken aynı zamanda vergi ile ilgili yasal zorunluluklarını da yerine getirmelerine imkan tanıyacak.

25.12.2019 10:57 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:02 1 Ocak'a sayılı gün kala şirketler e-Dönüşüm sürecine dahil olarak e-Fatura'ya geçiyor
Turkcell'in yenilikçi iş uygulaması e-Şirket, kurumların e- süreçlerine katkı sağlarken aynı zamanda vergi ile ilgili yasal zorunluluklarını da yerine getirmelerine imkan tanıyacak.

Dijital iş çözümleri şirketi ile kurumlara uçtan uca sektörel çözümler sunan Turkcell, e-Şirket platformu ile de kurumların yanında olacak. Yapılan bilgilendirmede; e-Şirket, 1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni Vergi Usul Kanunu ile e-dönüşümün kapsamı genişletilerek e-Defter, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçiş yapma zorunluluğuna çözüm sunarken, Turkcell veri merkezleri ile uluslararası güvenlik standartlarında hizmet vereceğini bildirdi. Muhasebe sistemlerinin yanı sıra e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter, e-İrsaliye ve e-Bilet uygulamalarını da bünyesinde barındıran e-Şirket, bulut ortamında herhangi bir kuruluma ihtiyaç duyulmadan çalışıyor.

Konuyla ilgili açıklamasında Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata şunları söyledi: "Dijital iş çözümleri şirketimiz ile sektörlere özel çözümler sunarak kurumların dijital dönüşüm yolculuklarına eşlik ediyoruz. Bu sayede IDC Türkiye BT Servisleri Pazarı 2019-2023 Tahminleri ve 2018 Analizleri Raporu'na göre; 2017 yılında 10'uncu sırada yer alırken, 2018'de yüzde 128.4 büyümeyle 3'üncü sıraya yükseldik. Üç yılda liderlik hedefi ortaya koyduğumuz bu alanda, rapor sonuçları da bize ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösterdi."

2020 yılının şirketlerin e-dönüşüm yolculuklarında önemli bir sene olduğunun da altını çizen Özata, "Sene başında e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv Fatura gibi uygulamalara geçiş zorunluluğuyla birlikte bir yandan şirketler dönüşürken bir yandan da kağıt fatura kullanımı azalacak. Şirketlerin hızla e-Fatura uygulamasına geçtiği bu dönemde biz de e-Şirket platformumuz ile onlara uçtan uca çözüm sunuyoruz. Gelen talepler de gösteriyor ki şirketlerin e-Dönüşümü 2020'de ivme kazanarak artacak." - İSTANBUL

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Dönüşüm, Ekonomi

Kaynak: İHA

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