Haberler » Güncel » 1 saatte 4 eğlence mekanına silahlı saldırı şüphelileri adliyede - Haber

1 saatte 4 eğlence mekanına silahlı saldırı şüphelileri adliyede

SAMSUN'un Atakum ve İlkadım ilçelerindeki 4 eğlence mekanına, bir saat içinde silahlı saldırı düzenleyen 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

28.12.2019 17:54 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:54 1 saatte 4 eğlence mekanına silahlı saldırı şüphelileri adliyede

SAMSUN'un ve ilçelerindeki 4 eğlence mekanına, bir saat içinde silahlı saldırı düzenleyen 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Saldırı olayları dün saat 23.00 sıralarında Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir eğlence mekanına, hareket halindeki araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı. İhbar üzerine polis, harekete geçerken araçtakiler, kaçış güzergahı üzerindeki ikinci eğlence mekanına da ateş açtı. 

ARAÇ DEĞİŞTİREREK KAÇTILAR

Kaçmaya devam eden şüpheliler, otomobil değiştirerek, Denizevleri Mahallesi'ne girdi. Burada da başka bir eğlence mekanına ateş açan şüpheliler, kapı önünde duran Kadir T., Batuhan Ç., Elgün H. ve Yiğithan G.'yi vurdu.  4 yaralı gelen ambulanslarla farklı hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis araç plakalarından şüphelilerin F.K., A.K., G.Ç., S.T. ve F.T. olduğunu belirledi. Polisin şüphelileri yakalamak için iz sürdüğü sırada, saldırganlar, husumetli oldukları bir kişiye ait olan Zafer Mahallesi'ndeki eğlence merkezine de ateş etti. Yapılan çalışmalar sonunda şüpheliler, Kışla Mahallesi'nde gözaltına alındı. 'Kasten yaralama ve mala zarar verme' suçlarından ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.



İlkadım, Atakum, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:11   İbb'den işten çıkarılanlar ve hayvanseverler soğuk havaya rağmen eylemlerine devam ediyor - Haber
19:10   Yaralama ve iş yeri kurşunlama şüphelisi cezaevi firarisi minibüste yakalandı (2) - Haber
19:08   AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'yi, Türk gemilerini vurun, Türk hedeflerini vurun.' diyen birisine... - Haber
19:07   Banyoda düşen Şükran, öldü - Haber
19:06   İçişleri Bakanlığı'dan 'yerli otomobil' paylaşımı - Haber
18:29   Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! Kuvvetli geliyor - Haber
17:28   Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda muhalefet liderleriyle bir araya gelecek - Haber
17:04   Osmaniye'de iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı - Haber
16:51   Türkiye, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı - Haber
16:49   DNA testiyle bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı - Haber
28.12.2019 19:12:54