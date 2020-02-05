Haberler » Güncel » 1. Sınıfa yükselen Hakim Taşkıran onurlandırıldı - Haber

1. Sınıfa yükselen Hakim Taşkıran onurlandırıldı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), 2019 yılı Ağustos Terfi Sonuçlarına göre 1. Sınıf Hakimliğe yükselen Hakim Handan Taşkıran'ı plaketle onurlandırdı.

05.02.2020 12:07 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:131. Sınıfa yükselen Hakim Taşkıran onurlandırıldı
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), 2019 yılı Ağustos Terfi Sonuçlarına göre 1. Sınıf Hakimliğe yükselen Hakim Handan 'ı plaketle onurlandırdı.

1. İş Mahkemesi Hakimi Handan Taşkıran, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından 2019 yılı Ağustos Terfi Sonuçlarına göre 1. Sınıf Hakimliğe yükseldi. 20 yıllık hakim olan Taşkıran'a HSYK tarafından gönderilen plaket, Aydın Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten ve Aydın Adalet Komisyonu üyesi hakimler tarafından takdim edildi. - AYDIN

Taşkıran, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:50  Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi konusu nedir? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları ve Organize İşler 2 Sazan Sarmalı özeti!
11:01  Yasemin Erbil kimdir? Yasemin Erbil kaç yaşında, nereli?
10:47  YKS 2020 başvuruları başlıyor! YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvurusu nasıl yapılır?
10:38  Dut pekmezi nedir? Dut pekmezi faydaları nelerdir? Dut pekmezi nasıl yapılır?
10:17  Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında, nereli?
5.02.2020 13:10:39