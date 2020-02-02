1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah AYTEKİN KOTİL, DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK, ESER sk/ FULYA mah AYTEKİN KOTİL, AYŞECİK, BALLICA, FULYA BAYIRI sk 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324977)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 26 AĞUSTOS, 57 ALAY, 9 EYLÜL, ASİL, AYSEN, BAĞIMSIZLIK, BEDESTEN, DEDE EFENDİ, DENİZ AKTAŞ, ELEM, ESEF, KARAMAN, MİSAFİR, NADİDE, OKUMUŞ, ORHANGAZİ, PETROL, ÇEKMECE, İLKNUR, İSTANBUL, ŞEHİT AHMET YILDIZ sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah BÜYÜKDERE sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324976)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah HALASKARGAZİ, KÜÇÜK BAHÇE, OPERATÖR RAİFBEY, SAMANYOLU, TAYYARECİ CEMAL sk/ MEŞRUTİYET mah EBE KIZI, KODAMAN, MATBAACI OSMANBEY, SAMANYOLU sk 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324978)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah BİLEZİKÇİ, EŞREF EFENDİ, SEYMEN sk 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324979)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ORMAN YOLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2327806)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2488., 2491., 2492., 2493., 2494., 2495., 2496., 2497., 2499., 2500., 2501., 2502., 2503., 2504., 2505., 2506., 2806., ATATÜRK, MİMAR SİNAN, U, V sk/ UĞUR MUMCU mah ATATÜRK, MİMAR SİNAN sk 11:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2330946)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ KAZIM KARABEKİR mah HEKİMSUYU, İMAM HATİP LİSESİ, ŞEHİT SEZER ÖNDER sk/ MEVLANA mah 832., 834., İMAM HATİP LİSESİ sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2330921)
- İSTANBUL ESENYURT ilce OSMANGAZİ mah GENÇ OSMAN CD 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2330507)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah KORE ŞEHİTLERİ, MİTHAT ULU ÜNLÜ, YÜZBAŞI KAYA ALDOĞAN, ŞEHİT ÜSTEĞMEN MEHMET GÖNENÇ sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2330660)
- İSTANBUL ESENYURT ilce OSMANGAZİ mah BARIŞ MANÇO CD 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2330509)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ALİ KAYA, ATOM, ECZA, HARMAN 1 sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2330641)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-NİŞANCA mah DALTABAN YOKUŞU, KATİP SİNAN MEKTEBİ, MABEYİNCİ YOKUŞU sk/ SARAÇ İSHAK mah ESİRCİ KEMALETTİN CAMİİ, FERMANLI, HAMAM ÇIKMAZI, KATİP SİNAN MEKTEBİ, KUMKAPI HANI, KÖŞKLÜ HAMAM, MABEYİNCİ YOKUŞU, MİTHATPAŞA, SARAÇ İSHAK, TİYATRO, UYSAL, İBRAHİMPAŞA YOKUŞU, İBRAHİMPAŞA ÇIKMAZI, İŞBAŞI sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2330894)
- İSTANBUL// ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/4., G/5., G/6., G/7., G/8., MEVLANA, ŞEHİT ERKAN ALYANAK sk 15:30-16:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2332016)
- İSTANBUL// ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 103., 103/2., 103/A, 103/C, 103/D, 113/1., 113/2., 114. ARALIK, 114/1., 118., 119., 120., 124., 125., 127., 128., 129., 130., 2. YOL, 3. YOL, 308., 309., 310., CAHİT BAYRAM, RAUF DENKTAŞ, SEMİHA ŞAKİR, ŞEHİT ER ERCAN ÜZER sk/ SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 7., G/4., G/5. sk/ TELSİZ mah KARDELEN sk 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2332079)
- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAMLAR mah 19 KASIM, 19 MAYIS, 29 MAYIS, HANEDAN, KUZGUNCUK, KİRAZLIBAHÇE, PAMUKKALE, RÜZGARLIBAHÇE, TOPÇUOĞLU, YAVUZHAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2332038)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY, YİĞİTTÜRK sk 05:00-05:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2332835)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah ALPDEMİR, ANAFARTALAR, AYDIN SAYILI, CEREN, CESUR, DEMİR, DORUK, DOĞA, FATİH, FATİH SULTAN, GAYRETTEPE, GÖKÇEAĞAÇ, GÖLKAYA, GÜZELTEPE, HASRET, HIZIR REİS, KARDELEN, KESTANE, KIYMET, KURŞUNLU, METİN, MEŞE TARLA, MOR LALE, MUHABBET, NÜKHET, RÜYA, SAMANTEPE, SEFA, SEYRANTEPE, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, SÜVARİ, TAFLAN, TOPHANE, ULUBATLI, VENÜS, VEZİRTEPE, YAHYA KEMAL, YAPRAK, YİĞİT, ÇARDAK, ÖZTÜRK, ÜLKENUR, İĞDELİ, ŞAİR, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ sk/ FATİH mah ADAGÜLÜ, AKGÜN, ALIÇ, ALPÇETİN, ATASEVEN, ATLI, AYDIN SAYILI, AYNA, AYŞEN, BALDEMİR, BAYAR, BAĞDAT, BİRGÜL, CEREN, DOĞAN, DR. HİLMİ DEMİRCİ, DİLA, DİNÇTÜRK, EMİRŞAH, ERBAY, ERCİHAN, ERDOĞAN, EROL, FATİH, FATİH SULTAN, GIPTA, GONCAGÜL, GÖKÇEN, GÖZCÜ, GÜLBAŞAK, HALE, HATIR, HAYAT, HİSARTEPE, KAAN, KADIRGA, KAHRAMANMARAŞ, KAYNARCA, KÖROĞLU, MADENLİ, MAKUL, MERVE, MEŞE TARLA, NARLIK, NURFER, NURPERİ, OKÇU, PALMİYE, PEYKER, RÜYA, SARAYÖNÜ, SARIKAYA, SERTAP, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, TAKDİR, TANSU, TAŞLITARLA, TOYGAR, TRABZON, TULUMBA, TURALP, URAL, YAHYA KEMAL, YEŞİLOBA, YURTSEVER, ÇİLEK, ÖYKÜ, ÖZTUNÇ, İBRAHİM HAKKI, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ, ŞEMS, ŞENGEZER sk/ TAYAKADIN mah AKARSU, AYDANUR, BAKLALI-HACIMAŞLI, DESTAN, ELMA, ERK, ERİK, GÖKNAR, GÜRLÜKDERE, KAVUN, KIZILAĞAÇ, KUZULUK, RABİA, REHA, TELLİ TURNA, TRABZON, UYANIK, UĞURHAN, YENİŞEHİR sk/ ÇİLİNGİR mah AKYÜZ, BAKLALI-HACIMAŞLI, BAĞDAT, GÜRLÜKDERE, HAYIRLI, SERMET, ŞEYDAGÜL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2333253)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah AK, AKINCI, AYDIN SAYILI, AYDINLIK, AYDINTUĞ, AYÇA, AYŞİRİN, BAHA, BALKIZ, BALÖZÜ, BERCESTE, DORUK, DOĞA, EGEMEN, GAMZELİ, GÖKSU, GÜLBAĞLAR, KURŞUNLU, MERA, MEŞE TARLA, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, TALİP, YAKUT, ÇİLİNGİR, ÖZGÜR, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ sk/ FATİH mah AKAY, AKKOÇ, KAAN, MEŞE TARLA, OKÇU, İBRAHİM HAKKI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2333266)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah AKSEV, ASAF, CAN, CESUR, CEVHER, CİHAD, CİHAN, CİHANGİR, DOĞAN, DÖNENCE, DİLEK, KAĞITHANE BARBAROS, MURAT, NATO, OĞUZELİ, SİTE, YAYINCILAR, YILDIZ, ZÜHRE, ÇALIŞKAN, ÇAMLIBEL, ÇAMÖZÜ, ÇARIKÇI, ÇARIKÇI ÇIKMAZI, ÇAVDAR, ÇAĞDAŞ, ÇELİKAY, ÇINARLI, İBNİ SİNA, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2333345)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, ERKAM, FIRIN, GÜLER, KAKTÜS, KUMSU, MERSİN, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2334235)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, DAVUTPAŞA, GÜLER, HASIR, KAKTÜS, KORU, MERSİN, SEZER, ÇİÇEK, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 17:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2334259)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah ABDUSSALAH, ARAP CAMİ ÇIKMAZI, ARAP KAYYUM, AYLAK, BAKIR, BANKA, BANKALAR, DİKİŞÇİ, FERMENECİLER, FÜTUHAT, GALATA MAHKEMESİ, HEDİYE, HOCA HANIM, KALAFAT, KALYON, KERESTECİ FAZIL, KURTÇU HAMAM, KUYUMCU TAHİR, MAKARACILAR, NAFE, PERŞEMBE PAZARI, SAMUR, SARI ZEYBEK, SIRMALI, TERSANE, YANIK KAPI, YEMENİCİLER, YENİ CAMİİ ÇEŞME, ZENCEFİL, ZİNDAN, ZİYALI sk/ BEREKETZADE mah BANKALAR, BANKER, BEREKETZADE MEDRESESİ, CAMEKAN, ESKİ BANKA, GALATA KULESİ, HACI ALİ, KABAK ÇİÇEĞİ, KART ÇINAR, OKÇU MUSA, YÜKSEK KALDIRIM, ŞAİR ZİYA PAŞA sk/ EMEKYEMEZ mah ABDUSSALAH, ABDUSSALAH ÇIKMAZI, AKİK, BUĞULU, DEMİRCİ FETTAH ÇIKMAZI, DEVE DİKENİ, FÜTUHAT, MÜRVER, OKÇU MUSA, PORSUK, SARI ZEYBEK, TENHA, TERSANE, YANIK KAPI sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2334135)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah KARANFİL, KARANFİL YORULMAZ, TOMBUL, YAĞMUR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2333190)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah BATUHAN, BURAK, FERHAN, FERMAN, GAYE, HALAY, KARYAĞDI ÇIKMAZI, SEHER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2333194)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah DEHA, HAZAL, KARAMAN, SENA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2333200)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DEMET, GÖLBAŞI, SAVAŞ, SAVAŞ ÇIKMAZI, SEVİM, TARÇIN, UYUM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2334137)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAĞIŞ, BİRDAL, SAKARYA, TATLI, TEKNİK, TOKGÖZ, TORUN sk/ YEŞİLCE mah DEFİNE, SONBAHAR, TEKNİK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2333358)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah DEMİR, GÜNEŞLİ, OKUL, SOLMAZ, ÖZKAN, ŞENYURT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2333219)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah AKDERE, AYDIN, DİKMEN, MESCİT, OLTU, SAMET, SİVAS sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2334126)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKTAR, DEREBAŞI, DEREBAŞI KÜMESİ, PARLAK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2334132)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BEHZAT BUDAK, BEYDAĞ, GAMZELİ, GÖZDE, MİNE, NASIR, RIHTIM ÇIKMAZI, SAMİMİ, TUĞRUL, ŞİRİN sk/ TALATPAŞA mah ERSOY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2333272)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALAN, BAHÇE, BAĞLAR, ESENTEPE, FIRTINA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2334232)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 204., 59., 61., 63., 65., 67., HARAMİDERE, HÜRRİYET, MALAZGİRT, YAKUPLU sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2333297)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ONUR, SEVGİ, SÖYLER, ÖZGÜ sk/ MERKEZ mah BAHÇE, DAĞLAR, FERMAN, GÜLDESTE, GÜNAY, HAKTANIR, HİCAZKAR, ONUR, SELAMET, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN ÇIKMAZI sk/ YAHYA KEMAL mah ŞENKAL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2334102)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah BAHRİYE, BAŞHANE, BAŞHANE ARALIĞI, BÜLENT DEMİR, CEZAYİRLİ MEKTEBİ, DÖRTKUYU, ESKİ BÖREKÇİ, GAZİ HASAN PAŞA MESCİDİ, GÜLLEHANE, HOCA AHMET, KASIMPAŞA CAMİ, KASIMPAŞA FIRINI, KASIMPAŞA SALHANESİ, KASIMPAŞA TABAKHANE, MATBAA ARKASI, PAŞA DERESİ, POTİNCİLER, SAFRA, SIRABERBERLER, TABAKHANE YOKUŞU, TABAKLAR LONCASI, TURABİ BABA, TURŞUCU BAYRAM, ZİYAFET, ÇAYDANLIK, ÜSTEĞMEN KARA FATMA, ŞAİR MİHRİ sk/ KÜÇÜK PİYALE mah KASIMPAŞA FIRINI, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, KIZILAY MEYDANI sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2334129)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ALEV, ERKILIÇ, GÜLBAŞ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2334267)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah BÜLBÜL, CESUR, CİVAN, KUĞU, ÇİĞ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2334274)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah CENGİZ TOPEL, DEFNE, GÖÇEN, GÜNEŞ, HELAL, OKUL ARKASI, İSTİKLAL, ŞEFKAT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2333275)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah CENNETKUŞU, FERHATPAŞA, KİTAP, NARDALI, SEVBAN MEHMET, VANİLYA, İMRAHOR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2334209)