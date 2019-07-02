02.07.2019 00:18
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1 Temmuz 2019 Haberleri

1 Temmuz 2019 Haberleri

1 Temmuz 2019 Manşet Haberleri.

Memphis Grizzlies , Fenerbahçe , Beşiktaş , Adana , Genel

Son Dakika Haberleri
01:44 Ordulu Ahmet Şahin, 1975 model özel seri minibüse gözü gibi bakıyor
01:40 Samsun'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları yapıldı
01:22 Nikah masasında damada asker kardeş sürprizi
00:59 Tazminatları geri istenen 70 işçinin işten çıkartıldığı iddiası
00:59 Bodrum'a milyon dolarlık yatırım
00:18 1 Temmuz 2019 Haberleri
23:46 Doğa tutkunu genç, yaban hayatını fotokapanla görüntülüyor