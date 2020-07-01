1 Temmuz Denizcilik Kabotaj Bayramı Aliağa'da da kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 94. yıl dönümü, yurt genelinde olduğu gibi İzmir'in Aliağa ilçesinde de törenle kutlandı.

1 Temmuz Denizcilik Kabotaj Bayramı Aliağa'da da kutlandı
01.07.2020 16:40 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:46
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 94. yıl dönümü, yurt genelinde olduğu gibi İzmir'in Aliağa ilçesinde de törenle kutlandı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle Aliağa'da da tören vardı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Aliağa Liman Başkanı Ahmet Apak tarafından Atatürk anıtına çelenk konuldu. Ardından da saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Tören esnasında balıkçı tekneleri, deniz şehitleri anısına siren çaldı. Programlar kapsamında römorkörler tarafından yapılan su gösterisi ise beğeni topladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından protokol üyeleri, 'Atılgan-30' isimli bot ile denize açıldı. Aliağa Kaymakam Vekili ve Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Aliağa Belediye Başkan Serkan Acar, Aliağa Liman Başkanı Ahmet Apak, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Başkanı Adem Şimşek, deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Denizcilik, Aliağa, Güncel, Haber
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