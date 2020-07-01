1 Temmuz Kabotaj bayramı kutlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1 Temmuz Kabotaj Bayramı sade bir törenle kutlandı.

1 Temmuz Kabotaj bayramı kutlandı
01.07.2020 16:58 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:36
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1 Temmuz Kabotaj Bayramı sade bir törenle kutlandı.

Edremit'in Akçay Mahallesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylendi. Daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG-905 botu ile Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Aytaç Bayırlı, TCSG 905 Bot Komutanı Kıdemli Başçavuş Berkan Başaran ve Edremit Liman Başkanı Musa Uygur tarafından deniz şehitleri ve tüm şehitler için denize çelenk bırakıldı. Bu sırada bölgede bulunan gemilerde kornalarını çaldılar. Koronavirüs önlemleri kapsamında deniz eğlenceleri yapılmadı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Balıkesir, Edremit, Güncel, Haber
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