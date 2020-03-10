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1 terörist daha sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.

10.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:05
1 terörist daha sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir."
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Almanya, Güncel
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