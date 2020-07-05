1 ton 200 kilogramlık "Paşa" alıcısını bekliyor

Adıyaman'da 28 bin 500 liradan satışa çıkarılan 1 ton 200 kilogramlık "Paşa" adlı kurbanlık tosun, alıcısını bekliyor.

05.07.2020 15:45 | Son Güncelleme: 05.07.2020 16:47
Adıyaman'da 28 bin 500 liradan satışa çıkarılan 1 ton 200 kilogramlık "Paşa" adlı kurbanlık tosun, alıcısını bekliyor.
Bahçecik Mahallesi'nde kurulan kurban pazarında, kentin çeşitli bölgelerinden ve çevre illerden getirilen küçükbaş ve büyükbaşlar alıcılarını bekliyor. Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar, kurbanlıkları inceleyerek fiyat araştırması yapıyor.
Pazarda en çok ilgiyi 1 ton 200 kilogramlık "Paşa" adlı tosun görüyor.
Besici Yunus Aydınlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazara getirdiği 25 büyükbaş hayvanından 10'unun satıldığını söyledi.
Pazarda en değerli "Paşa" adlı tosunun 1 ton 200 kilogram ağırlığında olduğunu ifade eden Aydınlık, "600-700 civarında karkas eti gelir. Paşa pazarın gözdesidir. Alıcısını bekliyorum. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Fiyatı ise 28 bin 500 liradır. Gelen müşteriler özellikle Paşa'ya bakıp inceliyor." dedi. 1 ton 200 kilogramlık ’Paşa’ alıcısını bekliyor

Kaynak: AA

Etiketler: Bahçecik, Adıyaman, Güncel, Haber
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