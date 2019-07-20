Haberler» Güncel» Haber

1 ton 300 kilogramlık 'Paşa' alıcısını bekliyor

KONYA'da kasaplık ve besicilik yapan Mehmet Doğan (25), 3,5 yıldır beslediği simental cinsi 'Paşa' ismini verdiği 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki boğasını kurbanlık olarak 25 bin liraya satışa çıkardı.

20.07.2019 11:22 1 ton 300 kilogramlık
KONYA'da kasaplık ve besicilik yapan Mehmet Doğan (25), 3,5 yıldır beslediği simental cinsi 'Paşa' ismini verdiği 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki boğasını kurbanlık olarak 25 bin liraya satışa çıkardı.
Besicilik yapan Mehmet Doğan, 3,5 yıl önce aldığı simental cinsi boğayı yaklaşan Kurban Bayramı öncesi 25 bin liraya satışa çıkardı. Boğanın 1 ton 300 kilogram geldiğini belirten Doğan, şunları söyledi: "Kendim özenle besledim. Herhangi bir hormon maddesi vermedim. Yonca baylası, saman ve yemle besledim. Şu anda 1 ton 300 kilogram ağırlığında. İsmi 'Paşa'. 25 bin liraya satışa çıkardım. Çok kaliteli ve kurbanlığa yakışacak bir hayvan. Paşa için 25 bin lira bir şey değil. Yakışıklılık, güzellik ve ağırlık olarak Konya'da tek diyebilirim" dedi. Doğan, 'Paşa'nın taliplilerini beklediğini de sözlerine ekledi.


Kaynak: DHA
Kurban Bayramı, Mehmet Doğan, Konya, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:25   Trabzonspor, yeni sezon öncesi Avusturya'ya gitti
12:25   Kıbrıs gazilerine madalya ve berat
12:25   BURDUR SALDA GÖLÜ MİLLET BAHÇESİ İHALESİ 29 TEMMUZ'DA
12:25   ANTALYA TORUNLARI İÇİN BESLEDİĞİ 'MİNNOŞ'U ZEHİRLEDİLER
12:24   Kayseri ve İranlı turizmciler Tahran'da buluştu
12:23   Sultan Sazlığı'nda kındıra kesimi başladı
12:23   Köye inen ayının görüntüsü güvenlik kamerasında