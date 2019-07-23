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1 ton esrarla yakalanan tır sürücüsü tutuklandı

Batman'da, 1 ton uyuşturucu esrar maddesi ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

23.07.2019 15:57 1 ton esrarla yakalanan tır sürücüsü tutuklandı
Batman'da, 1 ton uyuşturucu esrar maddesi ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

Batman'da dün bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda kent girişinde durdurdukları 71 EV 671 plakalı tırda narkotik köpek Maya ile yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton uyuşturucu esrar maddesi ele geçirilmişti. 1 ton uyuşturucu esrar maddesinin ele geçirilmesinin ardından gözaltına alınan tır sürücüsü A.Y.'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen sürücü A.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. - BATMAN

Batman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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