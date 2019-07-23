Haberler» Güncel» Haber

1 ton esrarla yakalanan tır sürücüsü tutuklandı

Batman'da, 1 ton uyuşturucu esrar maddesi ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

23.07.2019 16:05 1 ton esrarla yakalanan tır sürücüsü tutuklandı
Batman'da, 1 ton uyuşturucu esrar maddesi ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı. Batman'da dün bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda kent girişinde durdurdukları 71 EV 671 plakalı tırda narkotik köpek Maya ile yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton uyuşturucu esrar maddesi ele geçirilmişti. 1 ton uyuşturucu esrar maddesinin ele geçirilmesinin ardından gözaltına alınan tır sürücüsü A.Y.'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen sürücü A.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
(Osman Arslan/İHA)

Batman, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Haberleri
16:18   Ilgın'da trafik kazası: 1 yaralı
16:17   GGC Başkanı İbrahim Ay'dan basın bayramı mesajı
16:17   Dışışleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
16:17   Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı 47'ye çıktı
16:17   BAĞCILAR TEM OTOYOLU'NDAKİ ZİNCİRLEME KAZA TRAFİĞİ KİLİTLEDİ
16:16   Turgutlu Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerine hazırlanıyor
16:16   İNGİLİZ YARIŞ ATI ÇAĞRIBEY'İ ÇALIP KESENLER HER YERDE ARANIYOR-2