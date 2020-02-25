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1 tona yakın tren rayı çaldılar, jandarmaya yakalandılar

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalecik'te kullanılmayan 15 metre uzunluğunda 1 tona yakın ağırlıktaki tren rayını kesip çalan şüphelileri yakaladı.

25.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:191 tona yakın tren rayı çaldılar, jandarmaya yakalandılar
İl Komutanlığı ekipleri, 'te kullanılmayan 15 metre uzunluğunda 1 tona yakın ağırlıktaki tren rayını kesip çalan şüphelileri yakaladı.

Olay, Ankara'nın Kalecik ilçesi Ali Beyli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 20 Şubat 2020 tarihinde Çankırı-Kırıkkale tren hattı üzerinde, Ali Beyli istasyonunda kullanılmayan 15 metre uzunluğunda 1 tona yakın ağırlıktaki tren rayının kesilerek çalındığı ihbarı geldi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmada, hırsızlığı A.R.D. ve F.D. isimli kişilerin gerçekleştirdiği tespit edildi. Hızlıca hırsızların peşine düşen jandarma ekipleri, aynı gün içerisinde zanlıları olayda kullandıkları 71 plakalı araçla beraber yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların jandarma işlemlerinin sonrasında adli makamlara sevk edildiği bilgisine ulaşıldı. - ANKARA

Jandarma, Kalecik, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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