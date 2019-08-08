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1 tonluk 'Herkül'ün fiyatı 15 bin 500 TL

ÇANKIRI'da kurulan kurban pazarında 15 bin 500 TL'ye satışa sunulan bir tonluk 'Herkül' adlı boğa alıcıların gözdesi oldu.

08.08.2019 15:59 1 tonluk 'Herkül'ün fiyatı 15 bin 500 TL
ÇANKIRI'da kurulan kurban pazarında 15 bin 500 TL'ye satışa sunulan bir tonluk 'Herkül' adlı boğa alıcıların gözdesi oldu.
Çankırı'da Kurban Bayramı'na günler kala kurbanlıklar, satış noktalarında görücüye çıktı. Kent merkezi Fatih Mahallesi'nde kurulan hayvan satış pazarında yoğunluk oluşmaya başladı. 15 bin 500 TL'ye satışa sunulan bir tonluk 'Herkül' adlı boğa ise pazarın gözdesi oldu. Boğanın sahibi Fatih Doğan, 'Herkül'ü 3 yıldır özenle beslediğini söyleyerek, 'Herkül'e 15 bin 500 TL istiyoruz. Bu pazarın en büyük hayvanı. Değerinde bir arabayla da takas edebiliriz. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun" dedi.



Kurban Bayramı, Çankırı, Güncel

Kaynak: DHA

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