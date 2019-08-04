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1 tonluk "Şampiyon" alıcısını bekliyor

Malatya'da Kurban Bayramı dolayısıyla 20 bin liradan satışa çıkarılan 1 ton ağırlığındaki boğa, alıcısını bekliyor.

04.08.2019 14:04 1 tonluk
Malatya'da Kurban Bayramı dolayısıyla 20 bin liradan satışa çıkarılan 1 ton ağırlığındaki boğa, alıcısını bekliyor.
Sivas, Diyarbakır, Adıyaman ve farklı illerden pazara gelen kurban sahipleri, Malatya Canlı Hayvan Pazarı'nda küçük ve büyükbaş hayvanlarını satışa sundu.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir sene boyunca Kurban Bayramı için hazırlanan 26 büyükbaş hayvanın satışını yapan Orhan Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarın en büyük boğasının kendilerinde olduğunu söyledi.
Yaklaşık 1 tonluk hayvanın adını "Şampiyon" koyduklarını ve 20 bin liradan satışa sunduklarını ifade eden Karakuş, hayvan fiyatlarının geçen yılla aynı olduğunu belirterek, "Kurbanlar geçen yılla aynı paraya satılıyor. Bundan öte de fiyatlar düşmez çünkü maliyeti yüksek hayvancılığın. Fiyatlar şimdi neyse arife günü de aynı olur." dedi.
Pazarda küçükbaş kurbanlık satan Mehmet Boztaş ise 80 hayvanla geldiklerini ve 1 haftada 3 satış yaptıklarını ifade etti.
Geçen Kurban Bayramı'na göre fiyatların bu sene aynı olduğunu söyleyen Boztaş, arife günü de fiyatların değişmeyeceğini ve kimsenin zararına malını satmayacağını sözlerine ekledi.

Kurban Bayramı, Malatya, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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