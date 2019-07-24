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1 Türk diplomatın öldüğü Erbil saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomatın şehit olduğu anın görüntüsü ortaya çıktı.

24.07.2019 09:31
1 Türk diplomatın öldüğü Erbil saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuştu. Saldırı anının kamera görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de 17 Temmuz Çarşamba günü bir restorana saldırı düzenlenmişti. Silahlı saldırı sonucu Türkiye Başkonsolosluğunda görevli diplomat Osman Köse ile iki Irak vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Erbil Emniyet Müdürlüğü, saldırıyı düzenleyenlerden birinin Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Mazlum Dağ olduğunu açıklamıştı.

GÖRÜNTÜLER SIZDIRILDI

Kayıtlara göre saldırıyı 3 terörist gerçekleştiriyor. Görüntülerde terörist Mazlum Dağ'ın Osman Köse'nin oturduğu masanın yanına oturduğu görülüyor. Görüntülere göre terörist Dağ, telefonla oynayarak bir süre geçirdikten sonra silahı çıkartıp saldırıyı gerçekleştiriyor. Videoda Dağ ile beraber 2 teröristin de Köse'ye ateş ettiği görülüyor.

Bölgeyi kontrol eden Barzani'ye yakın Rudaw televizyonu görüntüleri yayımladı. Görüntülere dair yetkililer tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

1 Türk diplomatın öldüğü Erbil saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye, Erbil, Irak, Güncel

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