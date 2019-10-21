Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen ve akıllı şebeke uygulamasıyla enerjideki dönüşüm ile teknolojik gelişmelerin ele alındığı 1. Ulusal Mühendislik ve Teknoloji Kongresi'nde, gıda bilimi ve teknolojileri özel oturumu yapıldı.

KMÜ Rektörü Mehmet Akgül, Ömer Halisdemir Konferans Salonu'ndaki oturumda, Karaman sanayisinin başta bisküvi olmak üzere bulgur, kek, çikolata, kraker, gofret, süt ürünleri, makarna gibi birçok ana üretim sektöründe öne çıktığını söyledi.

Karaman'ın tüm bu alanların yanı sıra gıda makineleri üretimi, depolamacılık ve ambalajlama gibi gıda sanayisine dayalı üretim kollarıyla da "Gıda Şehri" unvanına layık bir il olduğunu belirten Akgül, ülkede üretilen bisküvinin üçte biri, bulgurun ise beşte biri Karaman'da üretildiğini ve bütün dünyaya pazarlandığını aktardı.

El ele vererek Karaman gıda sanayisini daha ileriye taşımak için hep beraber kolları sıvama zamanının çoktan geldiğini ifade eden Akgül, şunları kaydetti:

"Şunu unutmamalıyız ki, geleceğe ümitle bakabilmek Ar-Ge ve inovasyona vereceğimiz önemle orantılı olacaktır. Bu bağlamda Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak 18 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Gıda Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Karaman gıda sanayisinin Ar-ge ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve Karaman'ın küresel düzeyde rekabet gücünü artırmak için bilimsel araştırmalar yapmak, üniversite ve sanayi arasındaki işbirliğini artırmak ve gıda geliştirme, uygulama ve araştırma sırasında ortaya çıkabilecek problemleri çözecek bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak gayesiyle faaliyetlerine başlamıştır."

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Elgün "Sanattan Teknolojiye Gıda Bilimi ve Endüstrileşme" konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Mühendislik ve Gıda Mühendisliği mesleklerinin çalışma alanlarından bahseden Prof. Dr. Elgün, bu iki alanın da kendi içerisinde farklı zorluklar barındırdığını ve ülkenin iyi yetiştirilmiş mühendislere ihtiyaç duyduğunu dile getirerek, "Sanat, kültürel birikimin meyvesidir ve yaşamın her alanında olduğu gibi mühendislik alanında da kendine yer edinmiştir. Sanattan gelen teknoloji kimlik sahibidir. Endüstriyel ürünler hiçbir zaman sanatın kalitesini tutturamaz. Ulusal ihtiyaçlarımız sanatın ihmal edilmemesini, global ihtiyaçlar ise teknoloji ve endüstriyel üretime sahip çıkılmasını gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Uslu ise "Gıda Ambalajlarında Yeni Yaklaşımlar" konulu sunumunda insanların tarih boyunca gıdaları muhafaza etmek için ambalajlamaya ihtiyaç duyduğunu hatırlattı.

Çevreye zarar vermeyen biyobozunur plastikler hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Uslu, bu plastiklerin kullanımının henüz yaygın olmadığını fakat ürünün geliştirilmesi ile birlikte kullanımının daha da artacağını ifade etti.

Kaynak: AA