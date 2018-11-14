14 Kasım 2018 Çarşamba 14:19



14 Kasım 2018 Çarşamba 14:19

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, "Türkiye'de geçen yıl üretilen kitap sayısına bakıldığında rakamın 627 milyon olduğunu görüyoruz. İstatistiklere eklenmeyen çocuk kitaplarını da eklediğimizde geçen yıl Türkiye'de 800 milyona yakın kitabın basıldığını söyleyebiliriz. Kişi başına 9-10 civarında kitap düşüyor." dedi.Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP), Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve Marmara Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen "1.Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu" Nevşehir'de başladı.NEVÜ Kültür ve Kongre Salonundaki sempozyumun açılışında Düzenleme Kurulu adına konuşan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Asiye Kakırman Yıldız, etkinlikte çeşitli ülkelerden akademisyen ve uzmanların katılımıyla bilgi birikimleri ve tecrübelerin paylaşılacağını söyledi.Yıldız, bu yolla dünya genelindeki çocuk kütüphanelerinin etki ve niteliklerinin artırılmasını amaçladıklarını belirtti.NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı da tarih boyunca gönül insanlarına ev sahipliği yapmış Anadolu'da kütüphanelerin ön plana alınmasını amaçlayan uluslararası bir sempozyumun üniversitelerinde gerçekleştiriliyor olmasının mutluluğunu ve gururunu yaşadığını kaydetti.Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ise Türkiye'nin kitap potansiyeli anlamında önemli ülkelerden biri olduğunu, kitap çeşitliliği açısından dünya genelinde ilk 10'da yer aldığını dile getirdi.Turşucu şöyle konuştu:"Türkiye olarak geçmişten günümüze baktığımızda çok önemli bir potansiyele sahibiz. Dünya'da kitap denilince en önemli ülkelerden biri de Türkiye'dir. 2000 yılında ülkemizde basılan kitap sayısı 12 bin 580'di, geçen yıl bu rakam 60 bin 335'e yükseldi. ISPN almayan kitapları da buna dahil ettiğimizde rakam 66 bin 890. Bu çeşitlilikle Türkiye ilk 10'da yer almaktadır. Türkiye'de geçen yıl üretilen kitap sayısına bakıldığında rakamın 627 milyon olduğunu görüyoruz. İstatistiklere eklenmeyen çocuk kitaplarını da eklediğimizde, geçen yıl Türkiye'de 800 milyona yakın kitabın basıldığını söyleyebiliriz. Kişi başına 9-10 civarında kitap düşüyor. AB'nin son yaptığı araştırmaya göre Türkiye, haftada okunan kitap süresi bakımından ilk 20 ülke içinde. Bu yönüyle kendimize güvenebileceğimiz temel teşkil edebileceğimiz önemli gelişmelerimiz var."Sempozyumda KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Nevşehir Vali Vekili Nevzat Sinan ve Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen de konuşma yaptı.Çeşitli ülkelerden akademisyen, öğrenci ve davetlilerin katıldığı sempozyum, 17 Kasım'a kadar sürecek.