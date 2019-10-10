1. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu ESOGÜ'de başladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanlığı'nın düzenlediği "Din, Dil ve İletişim" temalı 1. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki açılış programı ile başladı.



Sempozyum açılışına Eskişehir Vali Vekili İsmail Soykan, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Tepebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek'in yanı sıra Emekli Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu da katıldı. Üç gün sürecek sempozyumun açılışında konuşan Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı ve ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yunus Araz, sempozyuma yurt içi ve dışından yaklaşık 300 akademisyenin tebliğ özeti gönderdiğini, Hakem Kurulu ve Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirilmelerinin ardından 29'u yurt dışından olmak üzere 130 tebliğin sunuma uygun bulunduğunu ifade etti.



Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek, dinin doğru anlaşılması, anlatılması ve her kesime ulaştırılmasında iletişimin önemi, yolları ve metotlarının konuşulacağı böyle bir sempozyumun Eskişehir'de gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi. Ülkemizde ilk kez "Din ve İnsan" başlığı altında bir sempozyumun düzenlendiğini belirten Bekir Gerek, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım'a sempozyumun düzenlenmesine verdikleri destek ve sağladıkları katkılar için teşekkür etti. Bekir Gerek Eskişehir İl Müftülüğü olarak böyle ilmi çalışmalara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edeceklerini söyledi.



Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı, ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, vahyin geldiği toplum tarafından rahatça anlaşılabildiğini çünkü o vahiy ile iletişim argümanlarının örtüştüğünü ancak bir kültüre bir dille gelen vahyin başka bir kültüre aktarımında ciddi sıkıntılar çıkabildiğini ifade etti. Muhatapların algısı, sanatlar, deyimler, bir kısım arka plan konuları nedeniyle dili bir kültürden başka bir kültüre aktarmanın önem arz ettiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, bu nedenle sempozyumda dil konusunun duayen hocaların da katılımlarıyla konuşulmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Prof. Dr. Mustafa Yıldırım başka bir dilde gelmiş vahyi kendi dilimize çevirirken kendi kültürümüzün anlama unsurlarını dikkate almaz, insanlara dini anlatırken dil kaygısını ciddi anlamda hissetmez ve iletişim konusundaki bir kısım yeni unsurları dikkate almazsak çocuklarımız ve torunlarımızın bizim anlattığımız dini ciddiye almayacaklarını kaydetti. Prof. Dr. Mustafa Yıldırım bu nedenle sempozyumda, soru soran ve gerekçe isteyen yeni nesillere ulaşma ve dini aktarma konusunda neler yapılabileceğinin konuşulması gerektiğini kaydetti. Prof. Dr. Mustafa Yıldırım sempozyumun hayırlara vesile olmasını diledi.



ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ise "Dinin, iletişim bağlamında böylesi bir ilişki ve iletişim biçimi sunuyor olması, onun kendi yöntem ve pratiğine yönelik olarak farklı bir dil oluşturmasına, başka bir ifadeyle din dilinin ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Din dili kimi zaman dini metinlerde, kimi zaman bir mezhep veya ekolün dini söyleminde, kimi zamanda sosyal hayatta dini ifadelerde kendini gösterir. Bu durum ise başta ilahiyat disiplinleri olmak üzere beşeri bilimlerin, din dili kavramının mahiyetini kapsamlı bir şekilde anlama, açıklama ve tartışmasını gerekli kılar. Hal böyle olunca, konunun akademik yönleriyle ele alınması daha önemli yer tutmaktadır. Din dilinin pratikte de toplumsal hayatı ilgilendiren önemli bir konu alanı olduğu söylenebilir. Özellikle günümüzde kişilerin dini tercihleri bağlamında karşı karşıya kaldığımız dışlayıcı, ötekileştirici ve yok sayıcı tutumların, toplumda nifak tohumlarının serpilmesine ve toplumumuzun anlamsız ve gereksiz bir şekilde gerilmesine neden olduğu da bir vakıadır. Bugün, toplumumuzda ötekini tanıma, ona değer verme, onu dinleme, onu anlamaya çalışma, onunla empati kurma gibi değerleri yüceltmeye ve bunları toplumda yaygınlaştırmaya daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçmekteyiz. Bu bağlamda gerek sosyal gerekse sanal dünyamızda fanatik ve selefi yaklaşımlardan, dışlayıcılıktan, önyargılardan ve yaftalamadan/etiketlemeden kaçınmak durumundayız. Böylesi bir tavır birbirini yanlış anlamanın, ayrımcılığın, yalnızlaşmanın ve düşmanlığın ortadan kalkmasını sağlayabilir. Umuyorum ki gerçekleştirilecek bu sempozyumda sunulacak çalışmalar, hem bu konudaki alanyazına, hem de toplumda baş gösteren mezhebi, siyasi, etnik, dini vb. çatışmaların/sorunların çözümü için yapılması gerekenleri bilim dünyasının takdirine sunacaktır" dedi.



Açılışın ardından Emekli Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Özcan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhanettin Tatar'ın konuşmacı olarak katılımlarıyla açılış oturumu gerçekleşti. Açılışın ardından sempozyum İlahiyat Fakültesi'ndeki oturumlarla devam etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA