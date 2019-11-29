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"1. Uluslararası Geleneksel Iğdır Türk Sanatları" çalıştayına ilgi

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Iğdır Üniversitesi tarafından organize edilen "1. Uluslararası Iğdır Geleneksel Türk Sanatları" çalıştayında sergilenen eserler ilgi görüyor.

29.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:54
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Üniversitesi tarafından organize edilen "1. Uluslararası Iğdır Geleneksel Türk Sanatları" çalıştayında sergilenen eserler ilgi görüyor.
Iğdır Üniversitesi Mediko-Sosyal binasındaki çalıştaya, Türkiye'nin farklı bölgelerinden 70 sanatçı ve akademisyenin yanı sıra Kazakistan, Bosna Hersek, Kırgızistan, Azerbaycan ve 'dan uzmanlar katılıyor.
Halı ve kilim, tezhip, seramik, ebru, vitray ve cam sanatları, hüsnü hat, minyatür gibi eserlerin sergilendiği çalıştayın ikinci gününde, ülkelerin geleneksel el sanatları ziyaretçilerden büyük beğeni gördü.
Tebriz İslam Sanatları Üniversitesi El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Sevda Mokhaddami, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ahşap üzerine tezhip yaparak katılımcılara İran kültürünü göstermeye çalıştığını belirterek "Böylesi etkinlikler bizim gibi sanatçılar için çok verimli geçiyor. Biz Türkiye'yi seviyoruz, bugün de Iğdır'da böyle bir sergi yapmamız çok güzel oldu." dedi.
Sergiyi ziyaret edenlerden Jiyan Gezer ise ilk kez gördüğü İran ürünlerini çok güzel bulduğunu anlatarak "Özellikle yüzük ve küpeler çok ilgimi çekti. Çok zahmetli ve ince işçilik isteyen bir çalışma yapıyorlar, burada canlı canlı görüyoruz. İran sergisini çok beğendim." ifadelerini kullandı.
Melike Behtan da el işlemelerinin üzerindeki motiflerin ilgisini çektiğini söyledi. El sanatları konusunda eğitim almak istediğini ifade eden Behtan, bu tür kültürel etkinliklerin kent için önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Iğdır Üniversitesi, Iğdır, İran, Güncel

Kaynak: AA

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