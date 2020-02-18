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1. Uluslararası Grand Prix Antalya Yarışları sona erdi

Uluslararası kış antrenman yarış serisinin son ayağı, UCI 1.2 Grand Prix Antalya sona erdi.

18.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:381. Uluslararası Grand Prix Antalya Yarışları sona erdi
Uluslararası kış antrenman yarış serisinin son ayağı, UCI 1.2 Grand Prix sona erdi.

Antalya Valiliğinin desteği ve Enda Tour Organizasyonun iş birliği ile gerçekleştirilen Uluslararası UCI Grand Prix Antalya rüzgarı Expo'dan geçti. Yarışmaya 23 ülkeden toplam 136 sporcu katılarak kıyasıya mücadele etti. Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri ve madalyaları düzenlenen törenle verildi. Grandprix kapsamında toplam 4 yarış düzenlendi. Toplamda 560 yabancı bisikletçi Akdeniz Bölgesi'nin eşsiz doğası ve tesisleriyle tanışma imkanı yakaladı. Sporcular, yarışlara önümüzdeki senelerde de katılacaklarını belirterek, Antalya'da yarışmaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler.

Enda Tour Kurucusu ve STB - Spor Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, Antalya Valiliği, Spor Turizm Birliği ve TÜRSAB destekleriyle düzenlenen yarışlara ilgilinin ilk yıl için oldukça fazla olduğunu belirtti. Yaşacan, önümüzdeki senelerde Grand Prix yarışlarının gelişerek büyüyeceğini sözlerine ekledi. - ANTALYA

Antalya, Spor

Kaynak: İHA

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