1. Uluslararası Hayvan Hastaneleri Kongresi

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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi tarafından ilki düzenlenen "Uluslararası Hayvan Hastaneleri Kongresi", alanında uzman yerli ve yabancı akademisyenleri bir araya getirdi.Veteriner Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrenin açılışına, Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Hüseyin Nail Anlar, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Cesur Onmaz ile yerli ve yabancı akademisyenler ve öğrenciler katıldı.Beşhekim Onmaz, yaptığı konuşmada, hayvan hastanelerinin bir çok fonksiyonu bulunduğunu, bunların en önemlisinin de veteriner hekim yetiştirmek olduğunu belirtti.Hayvan hastanelerinin, hayvanların korunması, hastalıklarının teşhis ve tedavi edilmesi, hayvan verimliliğinin artırılması noktasında ülkeye hizmet ettiğinin altını çizen Ali Cesur Onmaz, şunları söyledi:"Türkiye'de değişik fakültelerin ve bir çok kurumun hayvan hastanesi var. Ancak bu hastanelerdeki işletme sistemleri farklılık gösteriyor. Bundan yaklaşık 3 yıl önce başhekimlik sistemine geçtik. Bunu fakültedeki bir yönergeyle sağlayabiliyoruz. Hastane işletim sisteminin sağlıklı yürütülebilmesi ve hastanede kadro tahsisinin uygun yapılabilmesi için yapılması gereken çalışmaları ele alacağız. Başhekim ve yardımcıları, hastane müdürü, yardımcı sağlık personeli gibi kadrolar hayvan hastanesinde bulunmuyor. Bu da bir çok zorluğu beraberinde getiriyor. Hayvan hastaneleri için kadro sorununun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Dünya standartlarında bir hayvan hastanesi olmak istiyorsak, kadro işinin belli bir standarda kavuşması lazım."Onmaz, Türkiye'nin değişik üniversiteleri ile Avrupa'dan bazı akademisyenler, Türkiye Jokey Kulübü ve ilgili kurumların temsilcileriyle birlikte kongrede 2 gün boyunca mevcut havyan hastanelerinin durumu, ileriye yönelik birlikte atılacak adımların tartışılacağını kaydetti.Açılış konuşmalarının ardından 2 gün sürecek kongrede sunumlara geçildi.