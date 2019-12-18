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1. Uluslararası Malatya Gastronomi ve Kültür Kongresi düzenlenecek

Malatya'da, Yeşilyurt Belediyesi ile İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneğinin (İKSAD) iş birliğiyle 1.Uluslararası Malatya Gastronomi ve Kültür Kongresi düzenlenecek.

18.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:481. Uluslararası Malatya Gastronomi ve Kültür Kongresi düzenlenecek
'da, Belediyesi ile İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneğinin (İKSAD) iş birliğiyle 1.Uluslararası Malatya Gastronomi ve Kültür Kongresi düzenlenecek.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya ve Yeşilyurt mutfağının lezzetlerini yurt içi ve yurt dışına tanıtma amacı güden 1.Uluslararası Malatya Gastronomi ve Kültür Kongresi 20-22 Aralık'ta Malatya'da yapılacak.
Üç gün sürecek kongrede, gastronomi, yemek ve kültür, çalışma hayatı ve gastronomi gibi konularda sunumlar yapılacak.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kongreyle ilgili yaptığı açıklamada, "Malatya ve Yeşilyurt'a özgü vegan ve vejeteryan yemeklerimiz, fırın yemeklerimiz, kiraz yaprağı sarmamız, analı-kızlı köftemiz ile diğer köfte çeşitlerimizi de kongrede tüm boyutlarıyla katılımcıların beğenisine sunacağız. Bu eşsiz tatların tanıtımını yapacağız. Yöresel lezzetlerin hem tanıtımı hem de satışını yapmak amacıyla hizmete sunduğumuz Yöresel Ürünler Çarşımızda bulunan hizmetlerimiz hakkında yurt içi ve yurt dışından gelecek davetlilere detaylı sunumlar yapacağız." ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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