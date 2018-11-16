1. Uluslararası Multidisipliner Dijital Bağımlılık Kongresi

Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Multidisipliner Dijital Bağımlılık Kongresi bugün son buldu.
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneğinin (DİBAMDER) iş birliği ile ilçede bir otelde düzenlenen ve dün başlayan kongre bugün sona erdi.
Kongre sonunda dernek başkanı Tuncay Dilci
, kongre sonuç bildirgesini okudu.
İlk olarak dijital bağımlılığın nedenlerinin sıralandığı bildiride, bağımlılıktan dijital dünyayı reddetmeden kurtulmaya işaret edildi.
Dijital bağımlılıkla ilgili kamu spotlarının hazırlanması gerektiğine vurgu yapılan bildiride, ailelerin ve çocukların dijital diyet yapması tavsiyesinde bulunuldu.