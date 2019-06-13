1. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu - İSTANBUL

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Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, fikirler geliştirmek için parlak zihinlere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Bilgi üretmek, düşünmek, derlemek, toparlamak için çalışan zihinler olmalı. Fuat Sezgin böyle biriydi. Günde 17 saatini fikir, bilim, bilgi üreterek geçirdi. Amacımız, Fuat Sezgin'in çalışmalarını yaygınlaştırmak, kendi yaşamını gençlerimiz için örnek olarak ortaya koymak." dedi.Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile ?Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, ?Prof.?Dr.?Fuat?Sezgin?İslam Bilim?Tarihi?Araştırmaları Vakfı ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) ortaklığında düzenlenen "1. Uluslararası Prof.?Dr.? Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu" başladı.Sempozyumun açılışında, Fuat Sezgin'in hayatını anlatan belgesel gösteriminin ardından ut dinletisi sunuldu.Açılışta konuşan Bilal Erdoğan, vakıf olarak amaçlarının Müslümanların Batı'daki üretilen bilgiyi almasını, anlamasını ve bunun üzerine eklemeler yapmasını sağlayarak gelecek nesillere bu bilgileri aktarmak olduğunu söyledi.Toplumların karşılaştığı ekonomik, siyasi ve askeri zorlukların yanında sosyal zorlukların da olduğunu belirten Erdoğan, bunların birbirinin parçası olduğunu dile getirdi.Bu sorunlara çözüm geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Batı dünyası bu noktada bir duvara tosluyor. Sadece ekonomik değil sosyal bir duvara da tosluyor. Fikirler geliştirmek için parlak zihinlere ihtiyacımız var. Bilgi üretmek, düşünmek, derlemek, toparlamak için çalışan zihinler olmalı. Fuat Sezgin böyle biriydi. Günde 17 saatini fikir, bilim, bilgi üreterek geçirdi. Fuat Sezgin'i kendimize örnek almalıyız. Amacımız, Fuat Sezgin'in çalışmalarını yaygınlaştırmak, kendi yaşamını gençlerimiz için örnek olarak ortaya koymak." diye konuştu.Bilal Erdoğan, Sezgin'in 20 dil öğrendiğini, sadece çalışmaya odaklanmayıp 17 ciltlik bir çalışmaya imza attığını dile getirerek, masasının üzerinde olan 18'nci cilde ait çalışmasının ise bulunamadığını kaydetti.Günümüzde maalesef gençlerin bilime çok fazla ilgi duymadığını vurgulayan Erdoğan, "Fuat Sezgin'in yaşamı aslında dünyanın geleceği için önemli bir anahtar niteliğinde. Yeni fikirlere, bilime adamış zihinlere ihtiyacımız olacak. Bu yıl Fuat Sezgin'i tanıtmaya devam edeceğiz. İnsanların bilim insanı, akademisyen olmaya özendireceğiz." şeklinde konuştu.Fuat Sezgin ve Ursula Sezgin Kütüphanesiİstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, yaklaşık 50 yıl önce askeri darbenin kurbanı olarak atıldığı üniversitenin salonunda anılan Fuat Sezgin'in sürülen ve üniversiteden atılan bilim insanı olmasına rağmen ülkesini, tarihini ve medeniyetini unutmadığını, hizmet etmeye çalıştığını kaydetti.Fuat Sezgin'in anısını, hayatını yaşatacak eserlerin yer aldığı Gülhane Parkı'ndaki İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nin bazı eksiklikleri olduğunu dile getiren Yılmaz, müzeyi yeni katkılarla zenginleştirmeye çalıştıklarını anlattı.Yılmaz, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı'nın öncülüğünde hayata geçirilen en önemli projelerden birinin de Fuat Sezgin ve Ursula Sezgin Kütüphanesi olduğunu ifade ederek, Gülhane Parkı'nda yer alan kütüphanenin Sezgin'in eserlerinin önemli bir kısmını barındırdığını, buranın yakında araştırmacıların hizmetine sunulacağını söyledi.Fuat Sezgin'e ait Almanya'da el konulan kitaplarının da bir an önce eğer demokrasi ve hukuk var deniliyorsa bir an önce iade edilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, Sezgin'in İstanbul günlerine ait yaklaşık 3 bin fotoğrafının bulunduğunu, bu fotoğraflarla ilgili bir sergi de açacaklarını anlattı.İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, 30 Haziran 2018'de vefat eden Sezgin'in hayatını anlattığı konuşmasında, Sezgin'in Batı bilim tarihinin gelişiminde İslam bilimlerin rolünü nesnel bir biçimde ortaya koyduğunu dile getirdi.Sempozyuma, Fuat Sezgin'in eşi Ursula Sezgin, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Kurucu Başkanı Ethem Sancak da katıldı.Müslüman bilim insanlarının dünya medeniyetlerine katkısıSempozyumda, İslam bilim tarihi alanında çalışan farklı ülkelerden araştırmacılar, İslam bilim ve teknoloji tarihi üzerine paha biçilemez çalışmalar yapan Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anmak ve onun ilmi mirasının izinde, Müslüman bilim insanlarının dünya medeniyetlerine katkılarını konuşmak üzere bir araya geldi.30 Haziran 2018'de vefat eden Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenen sempozyumda, Sezgin'in İslam medeniyetinde gelişmiş bilimlere ait literatürü konu edinen?Geschichte des arabischen Schrifttums (GAS)? adlı eseri başta olmak üzere çalışmalarının mahiyeti ve İslam bilimlerinin farklı medeniyetlerin bilimsel birikimlerine katkısı ele alınıyor.Geleneksel hale getirilmesi planlanan sempozyumda, eş zamanlı oturumlarda, İslam bilim tarihi yazıcılığı ve Fuat Sezgin'in katkıları, İslam bilimlerinin gelişimindeki siyasi, sosyal, ekonomik ve çevresel faktörler, İslam medeniyetinde geliştirilen bilimsel aletler ve teknoloji ürünleri gibi farklı temalarda Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 100'den fazla bildiri sunulacak.