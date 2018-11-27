1 Yaşındaki Çocuk Kaza Kurbanı Oldu

27 Kasım 2018 Salı 14:23



27 Kasım 2018 Salı 14:23

Çorum'da virajı alamayan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.Kaza, merkeze bağlı Güney köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Güney köyünden Çorum istikametine seyir halinde olan A.Y. yönetimindeki otomobil köy çıkışında virajı alamayarak yol kenarında bulunan tarlaya takla atarak uçtu. Kazada sürücü A.Y. ve yanında bulunan Ş.Y. ile İ.B.Y. yaralandı. Ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 1 yaşındaki İ.B.Y. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM